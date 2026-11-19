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Olimpia Milano Fenerbahçe Tarfin maçı, bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.30'da başladı ve S Sport ile S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanıyor. Euroleague kapsamında oynanan karşılaşmaya İtalya'nın Milano kentindeki Mediolanum Forum ev sahipliği yapıyor. Mücadele henüz sona ermedi. Karşılaşmanın kesin sonucu, dördüncü periyodun tamamlanmasının ardından belli olacak. FB basket maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Milano maçı kaç kaç, maç bitti mi ve nereden canlı izlenir soruları karşılaşma süresince en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Olimpia Milano Fenerbahçe Tarfin maçının yayın bilgileri, skor durumu ve tüm detaylar.

FB BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin'in Olimpia Milano ile oynadığı Euroleague maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE MİLANO MAÇI KAÇ KAÇ?

Olimpia Milano Fenerbahçe Tarfin maçı Türkiye saatiyle 22.30'da başladı ve mücadele devam ediyor. Karşılaşmanın skoru, maç süresince anlık olarak güncelleniyor.

FENERBAHÇE MİLANO MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, karşılaşma henüz sona ermedi. 22.30'da başlayan maçın, molalar ve devre arasıyla birlikte yaklaşık iki saat sürmesi bekleniyor. Maçın kesin sonucu, dördüncü periyodun tamamlanmasının ardından belli olacak.

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE TARFİN MAÇI S SPORT CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan ve Disney Plus üzerinden izlenebiliyor. S Sport şifreli yayın yaptığı için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin ilgili platformlarda aktif bir aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE TARFİN MAÇI S SPORT PLUS CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Karşılaşma, S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden abonelikle canlı olarak izlenebiliyor. Platformun Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE TARFİN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, karşılaşma şifresiz yayınlanmıyor. Maçı izlemek isteyenlerin S Sport platformlarına abone olması gerekiyor.

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Olimpia Milano ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki Euroleague karşılaşması, İtalya'nın Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanıyor.

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE TARFİN MAÇI DİJİTAL PLATFORMDAN İZLENEBİLİR Mİ?

Evet, karşılaşma S Sport Plus üzerinden internet bağlantısı olan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlardan canlı olarak izlenebiliyor. S Sport yayınına ayrıca Disney Plus aboneliğiyle de ulaşmak mümkün.

FENERBAHÇE TARFİN İTALYA DEPLASMANINDA

Fenerbahçe Tarfin, Euroleague normal sezonundaki deplasman maçında Olimpia Milano karşısında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertliler, Milano'dan alacağı galibiyetle Euroleague'deki iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Olimpia Milano ise taraftarı önünde Türk temsilcisini mağlup ederek sıralamadaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

EUROLEAGUE'DE BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Euroleague'de bu akşam üç karşılaşma oynanıyor. Fenerbahçe Tarfin saat 22.30'da Olimpia Milano'ya konuk oldu. Saat 22.45'te Paris ile Hapoel Tel Aviv, saat 23.00'te ise Valencia Basket ile Virtus Bologna karşı karşıya gelecek.