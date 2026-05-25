Fazla Şaapma filmi ne zaman, nerede çekildi? Fazla Şaapma filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Fazla Şaapma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fazla Şaapma filmini izleyecek olanların merak ettiği Fazla Şaapma konusu nedir, Fazla Şaapma oyuncuları kimler ve Fazla Şaapma özeti gibi konuları inceliyoruz.

FAZLA ŞAAPMA FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi türündeki Fazla Şaapma, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşunca filmin detayları da merak edilmeye başladı. “Fazla Şaapma filmi ne zaman çekildi?”, “Nerede çekildi?”, “Oyuncuları kimler?” ve “Konusu ne?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Fazla Şaapma filmi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

FAZLA ŞAAPMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Ahmet Kapucu’nun üstlendiği Fazla Şaapma filmi, 2020 yılında çekildi ve 2021 yılında vizyona girdi. Komedi türündeki yapım, Ömür Özdemir’in aynı adlı kitabından sinemaya uyarlandı.

FAZLA ŞAAPMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir bölümü Kuzey Kıbrıs’ta, diğer bölümleri ise Türkiye’de gerçekleştirildi. Eğlenceli atmosferi ve renkli sahneleriyle dikkat çeken yapım, farklı mekanlarda yapılan çekimleriyle izleyicilerin ilgisini çekti.

FAZLA ŞAAPMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Fazla Şaapma, askerlik sonrası hayatını düzene sokmaya çalışan Ömür isimli genç adamın hikayesini konu alıyor. İşsizlik ve aşk hayatında yaşadığı sorunlarla mücadele eden Ömür, düğün günü yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından hayatını değiştirmeye karar verir. Film boyunca yaşanan olaylar mizahi bir dille izleyiciye aktarılıyor.

FAZLA ŞAAPMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda sosyal medya ve televizyon dünyasının tanınan isimleri yer alıyor. İşte Fazla Şaapma filminin dikkat çeken oyuncuları:

• Ömür Özdemir

• Ceyda Kasabalı

• Fırat Albayram

• Hakan Meriçliler

• Ayhan Taş

• Selin Dumlugöl

FAZLA ŞAAPMA FİLMİ UYARLAMA MI?

Film, başrol oyuncusu Ömür Özdemir’in 2016 yılında yayımlanan “Fazla Şaapma” adlı kitabından uyarlandı. Gerçek yaşamdan esinlenen hikayesiyle dikkat çeken yapım, sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı sinema projeleri arasında öne çıkan yapımlardan biri oldu.