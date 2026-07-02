Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanmasıyla kamuoyunun gündemine geldi. Süreç, Gürcihan'ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını alıntılayarak yaptığı paylaşım sonrasında başladı. Peki, Fatma Sibel Gürcihan kimdir? Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan neden tutuklandı? Detaylar...

FATMA SİBEL GÜRCİHAN KİMDİR?

Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, kamuoyunda özellikle sosyal medya paylaşımları ve gündeme ilişkin değerlendirmeleriyle bilinen bir gazetecidir.

Son günlerde adı, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle başlatılan adli süreç kapsamında yeniden gündeme geldi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Gürcihan, yaptığı paylaşım sonrasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen gazeteci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler, adli sürecin yalnızca söz konusu sosyal medya paylaşımı sonrasında başladığını ortaya koymaktadır.

GAZETECİ FATMA SİBEL GÜRCİHAN NEDEN TUTUKLANDI?

Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, Berat Albayrak hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gürcihan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Gürcihan, paylaşımında Berat Albayrak'ın bir röportajında yer alan şu ifadeleri alıntıladı:

"Beni küçümsemek için 'damat' diyorlar. Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesinin damadı olmak benim için bir şereftir. Benim (Erdoğan ile) ilişkim bir dava ilişkisidir."

Bu röportaj kesitini paylaşan Gürcihan, kendi sosyal medya hesabında Albayrak'a yönelik çeşitli iddialar ve eleştiriler içeren ifadeler kullandı.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sizi Kısıklı'daki villanın bahçesine çekip dövdüler beyefendi. Görevini yapmaya çalışan koruma polisiniz bile tekme ve yumruklardan nasibini almıştı. Bu nasıl bir 'dava' imiş rica ederim? İlla Damat İbrahim Paşa gibi boğdurulmanız mı gerekiyor aileden dışlandığınızı kabul etmek için."

Söz konusu ifadeler, paylaşımın kamuoyuna yansıyan içeriğini oluştururken, bu açıklamalarda yer alan iddialar metni paylaşan gazeteciye aittir.

Paylaşımın ardından gözaltına alınan Gürcihan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı kamuoyuna açık şekilde duyuruldu.