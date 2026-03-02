Fatma Nur Çelik kimdir, öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik kaç yaşında nereli, evli mi, çocuğu var mı?

Ülke genelinde büyük üzüntü yaratan ölüm haberi, öğretmen Fatmanur Çelik hakkında merak edilen soruları da beraberinde getirdi. Öldürülen öğretmen Fatmanur Çelik'in yaşı, memleketi, evlilik durumu ve çocukları olup olmadığı konusundaki bilgiler merak edildi.,

ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Öğretmen Fatmanur Çelik, okulda meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Saldırının ardından hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak 17 yaşındaki F.S.B. gözaltına alındı. Saldırı sırasında iki öğretmen ve bir öğrenci de yaralanırken, saldırının nedeni henüz netleşmiş değil.

OKULDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaşanan saldırının ardından okul yönetimi, güvenlik önlemlerini artırdı ve öğrencilerin psikolojik destek alması için çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek amacıyla okul çevresinde denetimlerin artırılacağını açıkladı.

FATMANUR ÇELİK KİMDİR?

Fatma Nur Çelik, Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Biyoloji Öğretmeni olarak çalışmaktaydı. Fatma Nur Çelik hakkında kişisel bilgiler henüz paylaşılmadı.