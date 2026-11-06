Fatma Betül Sayan Kaya nereli, aslen nereli?

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Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da doğdu. Ancak ailesinin kökleri Muğla'ya dayanıyor. İşte Fatma Betül Sayan Kaya'nın doğum yeri, memleketi ve ailesine dair bilinenler.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NERELİ?

Fatma Betül Sayan Kaya, 31 Ocak 1981'de İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Eski bakan, hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçirdi ve siyasi kariyerini de İstanbul'da sürdürdü. AK Parti'den iki dönem İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA ASLEN NERELİ?

Fatma Betül Sayan Kaya, aslen Muğlalı. Kaya'nın ailesi, Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Çaltılar Mahallesi'nden geliyor. Seydikemer, eski idari yapıda Fethiye ilçesine bağlıydı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN DEDESİ KİM?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın dedesi, Muğlalı pehlivan Veli Sayan. Ailenin Muğla ile olan bağı, dedesi Veli Sayan'a dayanıyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN AİLESİ

Fatma Betül Sayan Kaya, Hatice ve Ramazan Sayan çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Kaya, Dr. İlyas Kaya ile evli ve iki çocuk annesi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde meme kanserinin termal görüntülenmesi üzerine yüksek lisans çalışması yapan Kaya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden de mezun oldu.

Siyasete AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nda başlayan Kaya, Kasım 2015 ve 2018 seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi. Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. Kaya, son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken Eylül 2026'da görevinden affını istedi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ikinci kez ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım 2026'da İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. Yaklaşık 9 saat süren işlemlerin ardından savcılık, Kaya hakkında "örgüt üyeliği" ve "SPK Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talep etti. Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.