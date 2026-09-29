Haberler

Fatma Betül Sayan Kaya ne doktoru? Fatma Betül Sayan Kaya'nın mesleği nedir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatma Betül Sayan Kaya ne doktoru? Fatma Betül Sayan Kaya'nın mesleği nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eğitim ve meslek geçmişi merak konusu olurken, özellikle tıp eğitimi ve mühendislik geçmişi dikkat çekiyor. Kaya’nın hangi alanda doktor olduğu ve mesleğinin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya ne doktoru? Fatma Betül Sayan Kaya'nın mesleği nedir? Detaylar haberimizde.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eğitim hayatı ve mesleki geçmişi, kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Kaya’nın üniversite eğitimi, mesleği ve tıp alanındaki geçmişine ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki,  Fatma Betül Sayan Kaya ne doktoru? Fatma Betül Sayan Kaya'nın mesleği nedir? İşte detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NE DOKTORU?

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eğitim geçmişinde hem mühendislik hem de tıp eğitimi bulunuyor. Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kaya, daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni tamamladı. TBMM’nin resmi özgeçmişinde de Kaya, “Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tıp Doktoru” olarak tanımlanıyor.

Kaya ayrıca New York Üniversitesinde meme kanserinin termal görüntülenmesi konusunda yüksek lisans yaptı. Dolayısıyla eğitim geçmişinde mühendislik, tıp ve lisansüstü çalışma olmak üzere farklı alanlar yer alıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, resmi biyografilerde Kaya'nın belirli bir tıp uzmanlık dalına ilişkin bilgi verilmemesidir. TBMM kaydında kendisi doğrudan tıp doktoru olarak belirtilirken, uzmanlık branşına dair ayrıca bir ifade bulunmuyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN MESLEĞİ NEDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya’nın mesleğiyle ilgili resmi kayıtlarda iki temel eğitim ve meslek unvanı öne çıkıyor: elektrik-elektronik mühendisi ve tıp doktoru. TBMM’nin milletvekili özgeçmişinde bu iki unvan birlikte yer alıyor.

Kaya, mühendislik eğitiminin ardından tıp eğitimi alırken, siyasi kariyerinde de çeşitli görevler üstlendi. AK Parti’nin resmi biyografisinde İstanbul’da bir süre proje mühendisi olarak çalıştığı bilgisi bulunuyor. Daha sonraki dönemde siyasi çalışmalarda görev aldı ve 2016-2018 yılları arasında 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı.

SİYASİ KARİYERİYLE BİRLİKTE MESLEKİ GEÇMİŞİ

Fatma Betül Sayan Kaya’nın siyasi kariyeri 2009 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğiyle başladı. Resmi biyografisinde daha sonraki süreçte AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve parti yönetimindeki çeşitli görevleri üstlendiği belirtiliyor.

Kaya, Kasım 2015 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi. TBMM kayıtlarına göre 26. ve 27. dönemlerde İstanbul milletvekili olarak görev yaptı. 65. Hükümet döneminde ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlendi.

Resmi AK Parti biyografisinde güncel olarak Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yer alan Kaya’nın mesleki eğitim geçmişinde ise elektrik-elektronik mühendisliği ve tıp doktorluğu bulunuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Azra Akın, koruma ve bakım altındaki çocuklara masal okudu

Eski Türkiye Güzeli'nden anlamlı ziyaret! Çocuklara masal okudu
Başörtüsüz konser vermişti! İranlı şarkıcıya verilen 74 kırbaç cezası onandı

Başörtüsüz konser vermişti: İranlı şarkıcıya 74 kırbaç
Hadise Milano Moda Haftası'nda cesur tarzıyla dikkat çekti

Hadise Milano'da baş döndürdü!
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Erdoğan'ın tavrı
Adana'da polise teslim olmamak için el bombasının pimini çekti! Bomba koli bandıyla etkisiz hale getirildi

Pimi çekilmiş bomba elindeydi! Çare koli bandı oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için 1 yıldır hazırlanıyor; saçlarını boyatmadı, botoks yaptırmadı

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız

Kabine'den milyarlık vurgunla ilgili gözdağı! Mesaj çok net
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı

Mal varlığıyla belediye bütçesini 4'e katlayan müdür
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

Ferhat Gündoğdu'yu gözaltına aldıran eski hakemden olay paylaşım
Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı

Salah hakkında "Virüsten kaçtı" iddiası
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak

Bomba iddia: Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı

İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı