Fatma Betül Sayan Kaya aktif milletvekili mi?

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Fatma Betül Sayan Kaya, şu anda milletvekili değil. AK Parti'den iki dönem İstanbul milletvekilliği yapan Kaya'nın milletvekilliği görevi, 14 Mayıs 2023 seçimleriyle sona erdi. İşte Fatma Betül Sayan Kaya'nın siyasi kariyeri ve şu anki durumuna dair bilinenler.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA AKTİF MİLLETVEKİLİ Mİ?

Hayır, Fatma Betül Sayan Kaya aktif milletvekili değil. Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminde milletvekili olarak yer almıyor. Eski bakanın milletvekilliği görevi, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerle birlikte sona erdi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HANGİ DÖNEMLERDE MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI?

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'den İstanbul milletvekili olarak iki dönem TBMM'de görev yaptı. Haziran 2015 seçimlerinde aday olan ancak meclise giremeyen Kaya, Kasım 2015 seçimlerinde 26. dönem İstanbul milletvekili seçildi. Kaya, 2018 seçimlerinde de yeniden seçilerek 27. dönemde milletvekilliği görevini sürdürdü.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HANGİ PARTİDEN?

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'li bir siyasetçi. Kaya, 2009 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'na seçildi. Kaya, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda Ar-Ge, dış ilişkiler ve sosyal politikalar alanlarında da görev aldı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA BAKAN MIYDI?

Evet. Fatma Betül Sayan Kaya, Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. Kaya'nın bakanlığı döneminde, Mart 2017'de Hollanda'da yaşanan diplomatik kriz de gündeme damga vurmuştu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya, 31 Ocak 1981'de İstanbul'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kaya, New York Üniversitesi'nde meme kanserinin termal görüntülenmesi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. Kaya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden de mezun oldu. İlyas Kaya ile evli olan Fatma Betül Sayan Kaya, iki çocuk annesi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ikinci kez ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım 2026'da İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. Yaklaşık 9 saat süren işlemlerin ardından savcılık, Kaya hakkında "örgüt üyeliği" ve "SPK Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talep etti. Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.