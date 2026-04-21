Fatih Ürek’in aile yapısı ve kardeş ilişkileri, sanatçının yaşam öyküsünü merak edenler tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen aile içi iddialar ve geçmişte yaşanan tartışmalar, bu konuya olan ilgiyi artırmış durumda. Ünlü sanatçının kökeni, Erzurum’dan Bursa’ya uzanan bir aile hikâyesine dayanıyor. Peki, Fatih Ürek kaç kardeş? Fatih Ürek'in kardeşleri kim? Detaylar...

FATİH ÜREK KAÇ KARDEŞ?

Fatih Ürek, toplamda dört kardeşli bir ailenin üyesidir. Aile yapısına bakıldığında sanatçının üç kız kardeşi bulunduğu görülmektedir. Bu kardeşler Selvi Ürek, Sevgi Ürek ve Nurgül Fırat olarak bilinmektedir. Dolayısıyla Fatih Ürek’in bir erkek kardeşi bulunmamakta, ailedeki tek erkek çocuk kendisi olmaktadır.

FATİH ÜREK'İN KARDEŞLERİ KİM?

Fatih Ürek’in kardeşleri Selvi Ürek, Sevgi Ürek ve Nurgül Fırat’tır. Bu üç isim, sanatçının ailesi içinde kamuoyunun en çok tanıdığı bireyler arasında yer almaktadır.

Kardeşlerden Sevgi Ürek (bazı kaynaklarda Sevgi Salgın olarak da geçmektedir), 2020 yılında hayatını kaybetmiştir. Bu durum aile için önemli bir kayıp olarak değerlendirilmiştir. Selvi Ürek ve Nurgül Fırat ise yaşamlarını sürdürmektedir. Aileye dair zaman zaman basına yansıyan haberlerde özellikle miras ve aile içi iletişim konularında farklı iddialar gündeme gelmiştir. .