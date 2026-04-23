1976 yılında İstanbul’da doğduğu bilinen Fatih Tezcan, kamuoyunda özellikle sosyal medya platformları ve dijital yayıncılık alanındaki içerikleriyle tanınan bir isimdir. Gazeteci, yazar ve yorumcu kimliğiyle öne çıkan Tezcan, uzun süredir Türkiye’de güncel siyasi gelişmeler, tarihsel tartışmalar ve toplumsal konular üzerine yaptığı analizlerle gündeme gelmektedir. Peki, Fatih Tezcan kimdir? Fatih Tezcan Atatürk'e ne dedi? Detaylar haberimizde.

FATİH TEZCAN KİMDİR?

Fatih Tezcan, özellikle YouTube üzerinden yürüttüğü yayınlar ve sosyal medya hesapları aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır. Farklı dönemlerde Instagram, X (Twitter), Facebook ve Ekşi Sözlük gibi platformlarda yaptığı paylaşımlar da kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. Dijital medya üzerinden ürettiği içerikler, zaman zaman destek görürken zaman zaman da yoğun eleştirilere neden olmuştur.

Basına yansıyan bilgilere göre Fatih Tezcan, Türkiye’de özellikle siyasi yorumları ve tarihsel figürler üzerine yaptığı değerlendirmelerle bilinen bir figür olarak öne çıkmaktadır. Bu yönüyle, kamuoyunda hem takip edilen hem de tartışılan bir dijital içerik üreticisi profili çizdiği ifade edilmektedir.

FATİH TEZCAN ATATÜRK'E NE DEDİ?

Fatih Tezcan hakkında açılan davalar ve yürütülen yasal süreçler, özellikle Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’e yönelik ifadeleri nedeniyle kamuoyunun gündemine gelmiştir. Farklı illerde açılan çok sayıda davanın tek dosyada birleştirilmesi sonucu, Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargı sürecinin sürdüğü basına yansımıştır.

Söz konusu süreçte Tezcan hakkında, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”, “halkın bir kesimini alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” gibi suçlamalar yöneltildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda açılan davaların birleştirilmesiyle birlikte hukuki sürecin tek dosya üzerinden yürütülmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

Basına yansıyan bilgilere göre Fatih Tezcan hakkında, Atatürk’e yönelik ifadeleri nedeniyle 500’den fazla şikayet bulunduğu belirtilmiştir. Bu şikayetler arasında Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan çok sayıda suç duyurusunun da yer aldığı aktarılmıştır.

Süreç içerisinde mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldığı, bu kararın ardından emniyet birimlerinin Tezcan’a ulaşmaya çalıştığı ancak adresinde bulunamadığı ifade edilmiştir. POLNET sistemi üzerinden yapılan kontrollerde Tezcan’ın yurt dışında olduğunu beyan ettiği, ayrıca adres bilgisi paylaşmayı kabul etmediği yönünde bilgiler basına yansımıştır.