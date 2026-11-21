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Fatih Tekke, Trabzonspor'daki görevini art arda gelen iki yenilginin ardından bıraktı. Önce Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen maçın sonunda istifasını açıkladı; yönetim bunu kabul etmeyince takımın başında kaldı, Amedspor'a 2-1 yenilen maçtan sonra ayrılık talebini yeniledi ve 1 Eylül 2026'da kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Tekke o günden bu yana bir takımın başına geçmedi. 21 Kasım 2026 akşamı ise İngiltere'de, Premier Lig'deki Newcastle United-Arsenal maçını tribünden izlerken görüntülendi.

FATİH TEKKE NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fatih Tekke, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenmesinin ardından istifa etti. Macaristan'daki rövanş maçı 4-0 bitti, iki maçın toplamı 5-0 oldu ve Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Tekke maçtan sonra görevini bıraktığını söyledi, ancak Trabzonspor Yönetim Kurulu istifayı kabul etmediğini duyurdu.

Ayrılık birkaç gün sonra kesinleşti. Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor'a 2-1 yenildi. Tekke maçtan sonra oyunu hiç kontrol edemediklerini söyleyip "Bunun sorumlusu benim" dedi. Ardından Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile görüştü ve ayrılık isteğini yeniden iletti. Yönetim bu kez kabul etti.

Kulübün 1 Eylül 2026'daki açıklamasında karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı yazıldı. Açıklamaya göre Tekke, varlığının Trabzonspor'a zarar vermesine razı olamayacağını söyledi. Kulüp, yaklaşık 18 ay süren dönemde Türkiye Kupası'nın kazanıldığını hatırlatıp teşekkür etti. Takımı geçici olarak eski teknik direktör Hüseyin Çimşir devraldı.

FATİH TEKKE KİMDİR?

Fatih Tekke, eski milli futbolcu ve teknik direktör. Futbolculuğunda santrfor oynadı, "Sultan" lakabıyla tanındı. Trabzonspor'un altyapısından yetişti ve iki dönemde toplam 10 yıl bu formayı giydi.

En parlak yıllarını 2000'lerin ortasında yaşadı. 2004-05 sezonunda 31 golle Süper Lig gol kralı oldu ve UEFA Gümüş Ayakkabı'yı aldı. 2006'da 7,5 milyon euroya Rusya'nın Zenit takımına transfer oldu. Zenit'le Rusya Premier Ligi şampiyonluğu yaşadı, 2008'de Rangers'ı yendikleri finalle UEFA Kupası'nı kazandı. 1998-2007 arasında A Milli Takım'da da forma giydi.

FATİH TEKKE NERENİN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Fatih Tekke şu anda herhangi bir takımın teknik direktörü değil. Son görevi Trabzonspor'du; Mart 2025'te başladığı görevi 1 Eylül 2026'da sona erdi. Trabzonspor'un başında 62 maça çıktı ve maç başına 1,92 puan ortalaması tutturdu.

FATİH TEKKE KAÇ YAŞINDA?

Fatih Tekke 49 yaşında. 9 Eylül 1977'de doğdu.

FATİH TEKKE NERELİ?

Fatih Tekke Trabzonlu. Futbola da memleketinin takımı Trabzonspor'un altyapısında, 1989'da başladı.

FATİH TEKKE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fatih Tekke profesyonel kariyerinde Trabzonspor, Altay (kiralık), Gaziantepspor, Zenit, Rubin Kazan, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Orduspor formalarını giydi. 1 Temmuz 2012'de futbolu bıraktı.

FATİH TEKKE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Fatih Tekke teknik direktör olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'u çalıştırdı. İlk görevi 2015'te Erciyesspor'daydı. İstanbulspor'un başına üç ayrı dönemde geçti; Trabzonspor ise son durağı oldu.