Türkiye sanayi ve iş dünyasında uzun yıllara yayılan deneyimiyle dikkat çeken Fatih Keleş, üretimden yönetime uzanan kariyeri, meslek kuruluşlarındaki aktif rolleri ve sivil toplum çalışmalarıyla öne çıkan bir iş insanıdır. Peki, Fatih Keleş kimdir, ne iş yapıyor? Fatih Keleş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

FATİH KELEŞ KİMDİR?

Türkiye sanayi ve iş dünyasında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkan Fatih Keleş, üretim, ticaret ve sivil toplum alanlarında aktif rol almış bir iş insanıdır. Sanayi sektöründe genç yaşta başladığı kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdüren Keleş, özellikle aile şirketindeki yöneticilik görevi, meslek kuruluşlarındaki temsiliyeti ve sivil toplum faaliyetleriyle tanınmaktadır.

1988 yılında sanayi sektöründe iş hayatına adım atan Fatih Keleş, yıllar içerisinde edindiği saha tecrübesi, yönetim becerisi ve sektörel bilgi birikimi sayesinde iş dünyasında saygın bir konum edinmiştir. Üretimden yönetime uzanan bu süreçte, hem kurumsal yapılar içinde hem de meslek örgütlerinde aktif görevler üstlenmiştir.

FATİH KELEŞ NE İŞ YAPIYOR?

Fatih Keleş'in mesleki kariyeri ağırlıklı olarak sanayi ve mermer sektörü ekseninde şekillenmiştir. İş hayatına 1988 yılında bir sanayi kuruluşunda başlayan Keleş, bu alanda edindiği deneyimlerle profesyonel yaşamını istikrarlı biçimde ilerletmiştir.

2007 yılı itibarıyla, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve 35 yıllık geçmişe sahip aile şirketinin genel müdürlüğünü üstlenmiştir. Mermer alanında faaliyet gösteren bu şirkette yönetim sorumluluğunu devralan Keleş, operasyonel süreçler, kurumsal yapı ve sektörel ilişkilerde aktif rol oynamaktadır.









Meslek Kuruluşları ve Kurumsal Temsil

Fatih Keleş, iş dünyasındaki faaliyetlerini yalnızca şirket yönetimiyle sınırlı tutmamıştır.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve

İstanbul Ticaret Odası (İTO)

üyelikleriyle sanayi ve ticaret dünyasında kurumsal temsiliyet sağlamıştır.

2010 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapmaktadır. Bu görev, ticari uyuşmazlıkların çözümünde aktif sorumluluk üstlendiğini göstermektedir.

Ayrıca İstanbul Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak, mermer sektörüne yönelik mesleki ve sektörel çalışmalara katkı sunmaktadır.

Sivil Toplum ve Spor Faaliyetleri

Fatih Keleş, sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler almıştır. Bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü yöneticiliği yapmış, bunun yanı sıra çeşitli sivil toplum organizasyonlarında yer alarak sosyal sorumluluk çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Siyasi alanda ise 2009–2013 yılları arasında CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu'nda görev almıştır.

FATİH KELEŞ KAÇ YAŞINDA?

Fatih Keleş, 1970 yılında doğmuştur. Bu bilgi doğrultusunda, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

Uzun yıllara yayılan mesleki geçmişi, onun hem saha deneyimine hem de yönetimsel birikime sahip olmasını sağlamıştır. Sanayi sektöründe erken yaşta başlayan kariyeri, yaşla birlikte derinleşen bir uzmanlık alanına dönüşmüştür.

FATİH KELEŞ NERELİ?

Fatih Keleş, Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimini Sürmene'de tamamlamıştır. Lise eğitimini ise İstanbul'da almıştır. Akademik hayatına Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde devam etmektedir.