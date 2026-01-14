Fatih Keleş, iş dünyasında elde ettiği başarıları ve sektördeki deneyimiyle tanınan bir isim olmasının yanı sıra, özel yaşamına gösterdiği titizlikle de dikkat çeken bir kişiliktir. Peki, Fatih Keleş evli mi? Fatih Keleş'in eşi kim? Detaylar haberimizde.

FATİH KELEŞ EVLİ Mİ?

Fatih Keleş'in özel yaşamı, iş dünyasındaki yoğun temposu ve medya önündeki temkinli duruşu nedeniyle sınırlı bilgilerle kamuoyuna yansımaktadır. Bilinen detaylara göre Keleş, evlidir ve ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

FATİH KELEŞ'İN EŞİ KİM?

Fatih Keleş'in eşi hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlıdır. Medyada ve sosyal platformlarda özel hayatını ön plana çıkarmayan Keleş, eşiyle ilgili detayları gizli tutmayı tercih etmektedir.

Ancak güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler, Fatih Keleş'in ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşadığını doğrulamaktadır. Bu bağlamda, eşi de özel yaşamın mahremiyetine gösterilen özenin bir parçası olarak, medya önünde yer almamaktadır.