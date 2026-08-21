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Fatih Karagümrük Bursaspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Karagümrük-Bursaspor muhtemel 11'ler

Fatih Karagümrük Bursaspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Karagümrük-Bursaspor muhtemel 11'ler
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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgileri, başlama saati, oynanacağı stadyum ve takımların muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Fatih Karagümrük Bursaspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Karagümrük-Bursaspor muhtemel 11'ler haberimizde.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele için maç saati, yayın kanalı, stadyum ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük Bursaspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Fatih Karagümrük-Bursaspor karşılaşmasına ilişkin verilen bilgiler...

FATİH KARAGÜMRÜK BURSASPOR HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ile Bursaspor arasında oynanacak mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler karşılaşmayı iki farklı yayın platformu üzerinden takip edebilecek.

FATİH KARAGÜMRÜK BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Bursaspor karşılaşması 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadele için her iki takımın muhtemel kadroları da belli oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK BURSASPOR NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük-Bursaspor karşılaşmasına Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadele burada saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacağı bilgisi, maç programında da yer alıyor.

KARAGÜMRÜK-BURSASPOR MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük ve Bursaspor'un mücadeleye başlaması beklenen ilk 11'leri şöyle:

FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'İ

Marco Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Davide Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Emmanouil Siopis, Dorukhan Toköz, Daniele Verde, Emre Akbaba, Barış Jakob Kalaycı, Aleksandar Pesic

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

BURSASPOR MUHTEMEL 11'İ

Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Eyüp Akcan, Juergen Elitim, Halil Akbunar, Amine Boutrah, Lincoln Henrique, Kelechi Iheanacho

Teknik Direktör: Mustafa Er

Bursaspor'da Anıl Atağ'ın karşılaşmada forma giyememesi bekleniyor.

Karşılaşma öncesinde Bursaspor'un hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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