Fatih Eski kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Fatih Eski kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni sezonunda kendine güveni ve sporcu duruşuyla dikkat çeken isimlerden biri Fatih Eski oldu. Yarışmadaki tavırları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen Eski, izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Fatih Eski ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATİH ESKİ KİMDİR?

Kısmetse Olur 3. sezon erkekler evinin dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Fatih Eski, kısa sürede izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Pozitif enerjisi ve özgüveniyle öne çıkan genç isim, programda hem fiziksel performansı hem de samimi tavırlarıyla dikkat çekiyor.

FATİH ESKİ KAÇ YAŞINDA?

Fatih Eski, 2001 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

FATİH ESKİ NERELİ?

Fatih Eski'nin aslen nereli olduğu açıklanmamış olsa da uzun süredir İstanbul'da yaşamaktadır.

FATİH ESKİ NE İŞ YAPIYOR?

Fatih Eski, profesyonel spor eğitmeni olarak çalışmaktadır. Bireysel ve grup antrenmanlarıyla ilgileniyor, sağlıklı yaşam ve fitness alanında aktif olarak faaliyet gösteriyor.