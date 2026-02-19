Fatih Dönmez kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kaç yaşında, nereli?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez, hukuki süreçlerdeki rolü ve yürüttüğü çalışmalarla öne çıkıyor. Vatandaşlar ve hukuk çevreleri tarafından merak edilen "Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları, başsavcının yaşam öyküsü ve mesleki kariyerine yönelik araştırmaları artırmış durumda.

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Fatih Dönmez, Türk yargı teşkilatında uzun yıllardır görev yapan ve özellikle büyükşehir adliyelerindeki kritik sorumluluklarıyla öne çıkan deneyimli bir hukukçudur. Savcılık ve başsavcı vekilliği görevleri boyunca yürüttüğü soruşturma ve koordinasyon süreçleriyle yargı bürokrasisinde tanınan isimler arasında yer almaktadır.

KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Fatih Dönmez'in doğum tarihi, yaşı ve memleketine ilişkin bilgiler kamuoyuna açık kaynaklarda net olarak paylaşılmamıştır. Bu nedenle yaşı ve nereli olduğu konusunda doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

MESLEKİ KARİYERİNE GENEL BAKIŞ

Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra meslek hayatına Cumhuriyet Savcısı olarak başlayan Dönmez, kariyerinin ilk yıllarından itibaren farklı bölgelerde görev alarak saha tecrübesi kazandı. Zamanla büyükşehir adliyelerinde üstlendiği görevlerle yargı teşkilatı içinde önemli sorumluluklar üstlendi.

ANADOLU'DAKİ GÖREV YILLARI (2010 – 2015)

Meslek hayatının ilk dönemlerinde Erdek ve Silvan'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Fatih Dönmez, bu süreçte adli soruşturmalarda aktif rol aldı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde görev yapması, kendisine geniş bir uygulama ve yönetim deneyimi kazandırdı.

İSTANBUL'A ATANMA SÜRECİ (2016)

2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanmasıyla birlikte Dönmez'in kariyerinde yeni bir dönem başladı. Metropol adliyelerinde yürütülen kapsamlı dosyalar ve yoğun iş yükü, mesleki birikimini daha da ileri taşıdı.

BAŞSAVCI VEKİLLİĞİ DÖNEMİ (2021 – 2024)

2021-2024 yılları arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı başta olmak üzere Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini üstlenen Dönmez, bu dönemde özellikle uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele bürolarından sorumlu oldu. Sahadaki etkin koordinasyonu ve operasyonel süreçlere hâkimiyetiyle dikkat çekti.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖREVİ (2025)

2025 yılı itibarıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini sürdüren Fatih Dönmez, yargı süreçlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesinde kilit rol oynamaktadır. Özellikle organize suçlarla mücadele ve kamu düzenini ilgilendiren dosyalardaki yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.