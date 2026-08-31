Fatih Çakmak kimdir? Yeni DHMİ Genel Müdürü Fatih Çakmak kaç yaşında, nereli?

DHMİ Genel Müdürlüğü görevine getirilen Fatih Çakmak'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Daha önce DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Çakmak'ın yeni görevi sonrası özellikle yaşı, memleketi, eğitimi ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Yeni DHMİ Genel Müdürü Fatih Çakmak kimdir? Fatih Çakmak kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte dikkat çeken kariyer yolculuğu...

FATİH ÇAKMAK KİMDİR?

Dr. Fatih Çakmak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yüksek inşaat mühendisi ve akademisyen olan Çakmak, kamu yönetimi ve havacılık sektöründeki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır. Temmuz 2021'den itibaren DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çakmak, 30 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

FATİH ÇAKMAK KAÇ YAŞINDA?

Fatih Çakmak, 1978 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

FATİH ÇAKMAK NERELİ?

Fatih Çakmak, Trabzon doğumludur. 1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Çakmak, eğitim ve çalışma hayatını ağırlıklı olarak İstanbul'da sürdürdü.

FATİH ÇAKMAK'IN KARİYERİ

Fatih Çakmak, kariyerine 1999-2003 yılları arasında İSKİ'de kontrol, keşif ve saha mühendisi olarak başladı. Askerlik görevinin ardından özel bir inşaat şirketinde proje müdürlüğü yapan Çakmak, daha sonra İSKİ'ye dönerek kontrol mühendisi ve amiri olarak görev aldı. 2009 yılında Beyoğlu Belediyesi'nde Teknik Koordinatör olarak göreve başlayan Çakmak, 2014-2021 yılları arasında Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Temmuz 2021'de DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Çakmak, aynı dönemde HEAŞ'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. DHMİ'deki görev sürecinde Afganistan ve KKTC'deki uluslararası projelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına heyet başkanlığı yaptı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda HEAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde ikinci pistin açılışı ve kapasite artırma çalışmalarında görev aldı. 30 Ağustos 2026 tarihinde ise DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.