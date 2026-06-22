İstanbul’un tarihi semtlerinden Fatih’te gündeme gelen Altıneller Kuyumculuk olayı, bölgede yaşayan çok sayıda vatandaşın mağduriyet iddiasıyla kamuoyunun dikkatini çekti. Çarşamba semtinde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösterdiği belirtilen Altıneller Kuyumculuk’un kapılarını kapatmasının ardından ortaya atılan iddialar, milyonlarca liralık emanet altın ve nakit birikimlerin akıbetine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Fatih Altıneller Kuyumculuk olayı nedir? Altıneller Kuyumculuk sahibi kim? Detaylar...

FATİH ALTINELLER KUYUMCULUK OLAYI NEDİR?

Fatih Altıneller Kuyumculuk olayı, İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba semtinde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcu işletmesiyle ilgili ortaya atılan ciddi iddiaları kapsıyor.

İddialara göre, Atikali Mahallesi Darüşşafaka Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Altıneller Kuyumculuk, yıllar boyunca bölge sakinlerinin altın ve nakit birikimlerini güven ilişkisi çerçevesinde muhafaza etti. Ancak işletmenin son günlerde aniden faaliyetlerini durdurduğu, dükkânın kapalı olduğu ve işletme yetkililerine ulaşılamadığı öne sürüldü.

Mahalle sakinleri tarafından dile getirilen iddialarda, işletmeye teslim edilen emanet altın ve nakitlerin toplam değerinin milyonlarca lirayı bulduğu ifade ediliyor. Medyascope’ta yer alan haberde, bazı vatandaşların uzun yıllardır biriktirdikleri tasarruflarını güven ilişkisine dayanarak söz konusu işletmeye teslim ettiği aktarılıyor.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda kişinin mağdur olduğunu öne sürdüğü ve hukuki süreç hazırlıklarına başladığı belirtiliyor.

ÇARŞAMBA SEMTİNDE BÜYÜYEN ENDİŞE

İddiaların merkezinde yer alan Altıneller Kuyumculuk’un yaklaşık 20 yıldır bölgede faaliyet göstermesi, olayın etkisini daha da artırdı. Bölge sakinleri arasında yıllar içinde oluşan güven ortamının, vatandaşların birikimlerini işletmeye emanet etmelerinde önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Medyascope’un aktardığı bilgilere göre, işletmenin telefon numarasına da ulaşılamadığı ve son günlerde herhangi bir yetkilinin kamuoyuna açıklama yapmadığı öne sürülüyor.

Bu gelişmeler, özellikle birikimlerini işletmede bulunduğunu belirten vatandaşlar arasında ciddi bir belirsizlik ve endişe oluşturmuş durumda.

MAĞDURİYET İDDİALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kamuoyuna yansıyan ifadelerde, bazı kişilerin milyonlarca lira değerindeki altın ve nakit varlıklarını işletmeye teslim ettiği öne sürülüyor.

Şikayetvar platformunda yayımlandığı belirtilen bir başvuruda da, işletmenin uzun yıllara dayanan güven ilişkisi çerçevesinde emanet kabul ettiği, ancak son günlerde faaliyetlerini durdurduğu ve yetkililere ulaşılamadığı iddia edildi.

Söz konusu başvuruda, sadece bir aile çevresinde dahi milyonlarca liralık emanet bulunduğunun ifade edilmesi, olayın boyutlarına ilişkin dikkat çekici detaylar arasında gösteriliyor. Ancak bu rakamların bağımsız makamlar tarafından doğrulanmadığı ve iddia niteliği taşıdığı unutulmamalıdır.

ALTINELLER KUYUMCULUK SAHİBİ KİM?

Kamuoyuna yansıyan haberlerde ve mağdurlar tarafından dile getirilen iddialarda, Altıneller Kuyumculuk’un sahibi veya yetkilisi olarak Mehmet Y. isimli kişinin adı geçiyor.

Medyascope’ta yer alan haberde, Mehmet Y.’nin işletmenin yöneticisi olduğu ve uzun yıllardır bölgede faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Aynı haberde, kendisinin yaklaşık 500 kilogram altınla ortadan kaybolduğu yönünde iddiaların bulunduğu aktarılıyor.

Ancak söz konusu iddiaların henüz resmi makamlar tarafından kesin olarak doğrulanmadığı ve yargı sürecinin sonucunun beklenmesi gerektiği önemle vurgulanmalıdır.

RESMİ SÜREÇ HENÜZ TAMAMLANMADI

Olayla ilgili olarak mağdurların savcılık ve emniyet birimlerine başvuru hazırlığında olduğu belirtilirken, kamuoyuna yansıyan bilgiler büyük ölçüde mağdur beyanları ve yerel kaynakların aktardığı iddialardan oluşuyor.

Bu nedenle Mehmet Y. hakkında ileri sürülen tüm suçlamalar, yetkili makamların yürüteceği soruşturma ve olası yargı süreçleri tamamlanıncaya kadar iddia niteliğini koruyor.

OLAYDA SON DURUM NE?

Fatih’teki Altıneller Kuyumculuk olayıyla ilgili süreç yakından takip ediliyor. İşletmenin kapalı olduğu, bazı vatandaşların mağdur olduklarını öne sürdüğü ve hukuki girişim hazırlıklarının sürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan olayın merkezindeki iddiaların henüz yargı kararıyla kesinleşmediği, resmi soruşturma sonuçlarının beklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kamuoyuna yansıyan mevcut bilgiler doğrultusunda, yüzlerce kişinin etkilendiği öne sürülen olayın hem ekonomik hem de sosyal boyutlarıyla Fatih ilçesinde geniş yankı uyandırdığı görülüyor.