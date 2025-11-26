Fatih Altaylı tahliye oldu mu? SON DAKİKA! Fatih Altaylı çıktı mı, mahkeme ne karar verdi?

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabındaki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" iddiasıyla 22 Haziran 2025'te tutuklandı. 26 Kasım'a ertelenen Fatih Altaylı davasında karar çıktı mı? Fatih Altaylı tahliye oldu mu? Fatih Altaylı tahliye çıktı mı? Detaylar...

FATİH ALTAYLI TAHLİYE OLDU MU?

Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran 2025'te sosyal medya hesabındaki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" iddiasıyla tutuklandı. 3 Ekim'deki ilk duruşmada mahkeme, Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Kasım'a ertelendi. Bu nedenle Altaylı'nın tahliye olup olmadığı sorusunun cevabı şu an için "hayır".

FATİH ALTAYLI ÇIKTI MI?

Altaylı cezaevinden çıkmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildiği için hâlâ cezaevinde bulunuyor. Bu nedenle "Fatih Altaylı çıktı mı" sorusunun yanıtı "hayır". 2. Duruşmadan çıkacak karar bekleniyor.

FATİH ALTAYLI DAVASINDA MAHKEME NE KARAR VERDİ?

Fatih Altaylı hakkında açılan davada, iddianamede "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi. Duruşma savcısı celse arasında esasa ilişkin mütalaasını açıkladı ve Altaylı'nın tutukluluk halinin devamını talep etti.

3 Ekim'de görülen ilk duruşmada mahkeme, Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Kasım'a ertelendi.

Altaylı'nın Savunması

Altaylı, suç işlemediğini belirterek savunmasında, Cumhurbaşkanına alenen tehditlerle bulunmuş kişilerin geçmiş davalarda beraat ettiğini ve kendi yayınının Cumhurbaşkanına korku veya rahatsızlık yaratmasının pek mümkün olmadığını söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanının koruma dairesinde çok sayıda polisin çalıştığını, yayının ardından programda herhangi bir aksama yaşanmadığını belirtti. Altaylı, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Kararı

Henüz mahkeme esasa ilişkin kararını açıklamadı. Karar duruşması bekleniyor.