Fatih Altaylı'nın duruşması saat kaçta? Fatih Altaylı'nın duruşmasında karar çıkacak mı?

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında yaptığı bir yayın nedeniyle "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklandı ve hakkındaki dava süreci yakından takip ediliyor. Peki, Fatih Altaylı neden tutuklanmıştı? Fatih Altaylı'nın duruşması saat kaçta? Fatih Altaylı duruşmada karar çıkacak mı?

FATİH ALTAYLI'NIN MAHKEMESİ NE ZAMAN?

Bugün (26 Kasım 2025) görülecek olan Fatih Altaylı davasının ikinci duruşması, sabah saatleri itibarıyla başlıyor. Mahkemenin ilk duruşmada verdiği ara kararla dosya, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla savcılığa gönderilmiş ve Altaylı'nın avukatları savunmalarını tamamlamıştı. Bugünkü duruşma, esas duruşma olarak planlandığı için karar duruşması niteliği taşıyor ve sonuçların açıklanması bekleniyor.

FATİH ALTAYLI DURUŞMADA KARAR ÇIKACAK MI?

İlk duruşmada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermiş ve dosyayı esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa göndermişti. Bugünkü duruşmada ise mütalaanın ve savunmanın tamamlanmış olması nedeniyle kararın açıklanması bekleniyor.

Ancak kararın ne yönde olacağı henüz kesin değil. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar verebilir, tahliye edebilir veya cezai hüküm uygulayabilir. Yani bu duruşmada karar çıkması bekleniyor, ancak yönü mahkemenin takdirine bağlı.

FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLANDI?

Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında yayınladığı bir videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Altaylı'nın bu sözleri nedeniyle en az 5 yıl hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İlk duruşmada ise savcılık tutukluluğun devamını isterken, Altaylı'nın avukatları yazılı savunma yaptı ve sözlerin tehdit amacı taşımadığını savundu.

FATİH ALTAYLI DAVASI - SEYRİ VE GELİŞMELER

Fatih Altaylı 22 Haziran 2025 tarihinde tutuklandı ve yaklaşık 4–5 aydır cezaevinde bulunuyor.

İlk duruşma 3 Ekim 2025'te gerçekleşti. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi ve dosyayı savcılığa gönderdi.

Savcılık mütalaasında Altaylı'nın ceza almasını ve tutukluluğunun devamını istedi. Avukatları ise yazılı savunma sundu.

Bugünkü duruşma, esas duruşma olarak planlandı ve mütalaâ ile savunma tamamlandığı için karar bekleniyor.

Duruşma ile ilgili detaylar ve karar süreci hakkında bilgiler en kısa sürede haberimizde paylaşılacak!