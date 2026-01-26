Fatih Altaylı'dan tahliye sonrası ilk videosunu yayınladı mı? Fatih Altaylı açıklamalarında ne dedi?

Türkiye'nin tanınmış gazetecisi Fatih Altaylı, uzun süren tutukluluk sürecinin ardından cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya ve haber gündeminin odağı haline geldi. Tahliye kararının hemen ardından YouTube kanalında ilk videosunu yayınlayan Altaylı, videoya esprili bir giriş yaparak gözaltına alındığı dönemi ve cezaevinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı Peki, Fatih Altaylı'dan tahliye sonrası ilk videosunu nereden izlenir? Fatih Altaylı açıklamalarında ne dedi? Detaylar...

FATİH ALTAYLI'DAN TAHLİYE SONRASI İLK VİDEOSUNU YAYINLADI MI?

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Fatih Altaylı, uzun süren tutukluluk sürecinin ardından cezaevinden tahliye olduktan sonra YouTube kanalında ilk videosunu yayınladı. Altaylı, sosyal medya ve haber gündeminde uzun süredir merakla beklenen bu paylaşımıyla takipçilerini karşısına çıktı.

Videoya esprili bir giriş yapan Altaylı, gözaltına alındığı döneme dair deneyimlerini ve cezaevinde geçirdiği günleri anlattı. İzleyicilere, tutuklu bulunduğu süreci mizahi bir dille aktaran Altaylı, özellikle "Nasıl attırdın beni içeriye?" sözleriyle hem şaşkınlık hem de tebessüm yarattı.

Altaylı'nın bu videosu, tahliye sonrası ilk paylaşımı olması nedeniyle büyük ilgi topladı. Özellikle gazeteci ve medya takipçileri, Altaylı'nın cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını merak ediyordu.

FATİH ALTAYLI AÇIKLAMALARINDA NE DEDİ?

Fatih Altaylı, tahliye sonrası YouTube kanalında yaptığı yayında tutuklu bulunduğu dönemi ve gözaltı sürecini detaylı bir şekilde paylaştı. Videoda dikkat çeken açıklamalarından bazıları şöyle özetlenebilir:

Altaylı, tutukluluğuna neden olan sorularla ilgili olarak "Zor soru sor, beni attır içeriye" şeklinde espri yaptı. Bu sözleriyle, kendisine soruları soran Emre isimli programcıya göndermede bulundu ve süreci mizahi bir bakış açısıyla değerlendirdi.

Gözaltına alınma sürecinde yaşadığı deneyimleri paylaşarak, kamuoyunun merak ettiği olayları kendi ağzından aktardı.

Tahliye kararının ardından Haldun Dormen'in cenazesinde ilk kez görüntülendiğini belirtti ve ardından takipçilerine ilk kez video ile seslendi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA İLK YAPTIKLARI

"Sadece hasta değilim... Haldun Abi'nin cenazesine gittim. 'İlk defa insan içine çıktı' demişler. Yo ilk defa çıkmadım. Cezaevinden çıktıktan sonra normal hayatımı sürdürdüm. Sadece propaganda yapmadık. Yayın yapmadım daha doğrusu. Ama açıkça söyleyeyim eşimi, dostumu, anamı, kardeşimi, ailemi özlemiştim. Onlarla vakit geçirdim. Cezaevine kısıtlı sayıda insan gelebiliyordu. Sağ olsunlar çok gelen giden oldu... Cezaevinde onların gelip gitmesi iyi geliyor insana açık söylemek gerekirse.

Çıktığımda özlem var. Annem 80 küsür yaşında, her hafta gelemiyor, İstanbul dışında yaşıyor. Gelmesi gitmesi bir dert. O birkaç kere gelebildi. Bana geleceği sırada hastalandı. Çıkınca yılbaşının ertesi günü hemen anneme gittim. Bir hafta kadar annemi gördüm. Oradan bir hafta kafamı dinlemek için... Evde de yoğun bir trafik, geçmiş olsuna gelenler... Bir hafta tatil gibi bir kaçtım İstanbul'dan. Cezaevinden çıkar çıkmaz hemen ortalığa mı atacaktım kendimi. Kendimi toparlamak istedim. Sağlıkla ilgili... Kimseyi paniğe sokmak, sevindirmek, üzmek için söylemiyorum ama artık çok genç değilim, 63 yaşındayım. Rutin kontrollerim var. O yüzden çıktım 'Haa ben geldim' falan böyle bir durum yok. Kendimi ortalığa atacak halim yok, o tip bir adam değilim."

Gözaltına alındığı anlarda yaşadıklarını Altaylı şu sözlerle anlattı:

"Evde Zeynep'e yaprak sarması yapıyordum. 'Ne yemek yapayım' demiştim, yaprak sarması istemişti. Evde yaprak sarması yaptım. Onu tencereye dizdim, ocağa koydum. O sırada bizde bir yabancı öğrenci kalıyordu. Zaman zaman yurt dışından bize öğrenciler gelip kalırlar. Kimi doktora öğrencisi kimi başka bir şey yapan öğrenciler gelip böyle bazen bir hafta, bazen 15 gün bizim evde kalırlar. Özellikle doktora düzeyde öğrenciler gelince iyi de oluyor. Evde de bir Güney Afrikalı öğrenci vardı. İki gün önce gelmişti. Onunla da akşam yemeği hazırlığı yapıyorduk.

Kapı çaldı. Karşımda 5-6 tane polis. Tam sayılarını hatırlamıyorum. Ondan sonra 'Fatih Bey İyi akşamlar' dediler. Görünce 'Hazırlanayım mı' dedim. 'Evet lütfen' dediler. Dedim ki 'Gidip giyineyim' dedim. Çünkü üstümde beyaz bir pantolon lacivert bir gömlek vardı. Dedi ki 'İçeri giremezsiniz', 'Niye giremiyorum' dedim. Dediler ki 'Hayır'... Peki dedim 'Ya pijamayla olsaydım ne olacaktı', ona bir cevap alamadım açıkçası.

Hande evde yoktu o sırada. O da ablasıyla beraber Bodrum'a gitmişti. Telefonumu getirdiler evde çalışan yardımcımız. Dedim 'Yanıma eşya falan bir şey alayım', 'Yok' dedi 'Fatih Bey böyle geliyorsunuz'. İyi. Evdekiler vedalaşma fırsatım bile olmadı. Hatta telefonumla da eşime arama fırsatım da olmadı. Aşağı indik. Kapının önüne indik. 3 tane ekip arabası vardı. Bir önünde bir arkada bir de ortada. Ortadaki araca beni aldılar. Son derece kibar. Son derece terbiyeli en ufak bir ne diyeyim böyle kötü tavır falan yok. Bindik oraya bir kelepçe falan da takmadılar."