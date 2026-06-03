Ezel Balık kimdir, Ezel Balık kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

Türk voleybolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Ezel Balık, kariyerine genç yaşta başlayarak kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi. Sultanlar Ligi’nde forma giyen başarılı orta oyuncu, hem kulüp performansı hem de milli takım kadrosundaki yerini koruyarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

EZEL BALIK KİMDİR?

Ezel Balık, 20 Ekim 2009 tarihinde Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde doğmuş Türk voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan genç sporcu, voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlamış ve çok küçük yaşta dikkat çekerek kulüp sisteminde hızla yükselmiştir.

KULÜP KARİYERİ

Ezel Balık kariyerine Eczacıbaşı U16 takımıyla başlamıştır. Ardından U18 ve Eczacıbaşı II takımlarında forma giymiş, gelişimini altyapıdan profesyonel seviyeye taşımıştır. 2026 yılı itibarıyla Eczacıbaşı A Takımı kadrosuna yükselerek Sultanlar Ligi’nde mücadele etmeye başlamıştır.

MİLLİ TAKIM GELİŞİMİ

Ezel Balık, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosuna davet edilerek önemli bir başarıya imza atmıştır. Henüz çok genç yaşta olmasına rağmen milli takım radarına girmesi, gelecekteki potansiyelini ortaya koymaktadır.

EZCİBAŞI ALTYAPISINDAN A TAKIMA

Eczacıbaşı altyapısında yetişen Ezel Balık, kulübün U16 ve U18 takımlarında gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Disiplinli gelişim süreci sayesinde kısa sürede A Takım seviyesine yükselerek profesyonel voleybola adım atmıştır.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARINDAN

Henüz 2009 doğumlu olan Ezel Balık, Türk voleybolunun en genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hem kulüp hem de milli takım seviyesinde gelişimi yakından takip edilen oyuncular arasında yer almaktadır.