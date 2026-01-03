Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman tutulur? 2026 Eyyâm-ı biyd orucu tarihi günleri hangi günler? Eyyâm-ı biyd orucu ek gün tutulur mu?

Eyyâm-ı biyd orucu, İslam inancında özel öneme sahip olan bir oruç türüdür. Ayın 13, 14 ve 15. günlerine denk gelen aydınlık günlerde tutulan bu orucun faziletleri ve önemi büyüktür. Eyyâm-ı biyd orucunun ne zaman tutulacağı ve öneminin neler olduğunu merak ediyorsanız, bu haberimiz size rehber olabilir.

EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir:

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. (bk. Buhârî, Savm, 60 [1981]; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]) Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707])

EYYAM-I BİYZ ORUCU TEK GÜN TUTULUR MU?

Eyyam-ı Biyz, Arapça kökenli bir ifade olup "beyaz günler" anlamına gelir. Hicrî ayların 13, 14 ve 15. günlerine denk gelen bu özel zaman dilimi, ayın en parlak olduğu günlerdir. Bu günlerde tutulan oruç, nafile (isteğe bağlı) ibadetler arasında yer alır.

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre Eyyam-ı Biyz orucu üç gün olarak tutulması tavsiye edilen bir ibadettir. Ancak bu oruç nafile olduğu için, kişinin tamamını tutamaması durumunda tek gün ya da iki gün tutulması da caizdir. Yani zorunlu bir şart olmamakla birlikte, fazilet bakımından en makbul olanı üç günü birlikte tutmaktır.

EYYAM-I BİYZ ORUCU NEDEN ÜÇ GÜN TUTULUR?

Resûlullah (s.a.s.), her hicrî ayda bu üç günde oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu uygulamanın büyük sevap içerdiğini bildirmiştir. Hadislerde, her ay üç gün oruç tutmanın, tüm yılı oruçlu geçirmiş gibi sevap kazandıracağı ifade edilir. Bunun sebebi, yapılan her iyiliğin en az on katıyla karşılık bulmasıdır.

Bu nedenle Eyyam-ı Biyz orucu, düzenli nafile ibadet alışkanlığı kazanmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak görülür.

EYYAM-I BİYZ ORUCU TEK GÜN TUTULURSA SEVABI OLUR MU?

Evet, tek gün tutulması halinde de sevabı vardır. Nafile ibadetlerde niyet ve samimiyet esas olduğu için, kişinin imkânına göre oruç tutması dinen uygundur. Ancak imkânı olanlar için 13, 14 ve 15. günlerin tamamını tutmak daha faziletli kabul edilir.

EYYAM-I BİYZ ORUCU 2026 TARİHLERİ

Eyyam-ı Biyz, hicrî ay takvimine göre belirlenir. Ayın en parlak olduğu bu günler, gecelerin daha aydınlık olması sebebiyle bu isimle anılır.

2026 yılında Eyyam-ı Biyz orucu şu tarihlere denk gelmektedir:

2 Ocak 2026

3 Ocak 2026

4 Ocak 2026