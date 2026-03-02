Eyvan Eyvah filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvan Eyvah filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Eyvan Eyvah filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eyvan Eyvah filmini izleyecek olanların merak ettiği Eyvan Eyvah konusu nedir, Eyvan Eyvah oyuncuları kimler ve Eyvan Eyvah özeti gibi konuları inceliyoruz.

EYYVAH EYVAH FİLMİNİN KONUSU

Çanakkale'nin sakin beldesi Geyikli'de yaşayan Hüseyin, klarnetiyle müziğe olan tutkusu ve naif kişiliğiyle dikkat çeken bir Yörük gencidir. Hayatını büyük ölçüde müziğe adamış olan Hüseyin'in kalbini çalan bir diğer şey ise kasabanın sağlık ocağında görev yapan hemşire Müjgan'dır. Her şey yolundayken, beklenmedik bir olay Hüseyin'i alışık olmadığı bir serüvene sürükler. Bu yolculuk, sadece Hüseyin'in değil, çevresindeki pek çok kişinin ve İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Firuzan'ın hayatında da önemli değişimlere yol açar.

EYYVAH EYVAH OYUNCU KADROSU

Başarılı oyuncuların bir araya geldiği Eyyvah Eyvah, hem komik hem duygusal sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Filmde öne çıkan isimler şunlardır:

• Ata Demirer

• Demet Akbağ

• Salih Kalyon

• Meray Ülgen

• Bülent Şakrak

• Tanju Tuncel

• Hande Dane

• Şehsuvar Aktaş

• Bican Günalan

• Özge Borak

• Alican Yücesoy

• Can Kahraman

EYYVAH EYVAH NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2010 yılında vizyona giren Eyyvah Eyvah, doğal güzellikleriyle ünlü Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi. Bu lokasyonlar, filmin sıcak ve samimi atmosferini güçlendirirken izleyiciye görsel bir şölen sunuyor. Film, hem kasabanın doğal dokusunu hem de karakterlerin sıcak ilişkilerini başarılı bir şekilde ekrana taşıyor.