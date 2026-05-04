Eyüp Yeşilyurt öldü mü, neden öldü? Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt kimdir, kaç yaşında, nereli?

Eyüp Yeşilyurt hakkında sosyal medyada dolaşan “öldü mü, hayatını mı kaybetti?” iddiaları kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle Fenerbahçe başkanlık sürecinde Ali Koç’a rakip olarak adı öne çıkan Yeşilyurt’un hayatı ve kariyerine dair detaylar yeniden merak edilmeye başlandı. “Kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları araştırılırken, ortaya atılan iddiaların doğruluğu ise kamuoyunda yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında...

EYÜP YEŞİLYURT ÖLDÜ MÜ?

Fenerbahçe’nin 2021 seçimlerinde başkan adayı olan Eyüp Yeşilyurt hayatını kaybetti.

BAŞKAN ADAYLIĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

1970 İstanbul doğumlu olan Eyüp Yeşilyurt, Fenerbahçe’de 2021 yılında yapılacak seçimler öncesinde başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu. Ancak yeterli imzayı toplayamadığı için resmi aday olarak seçime katılamamıştı.

KULÜPTEN TAZİYE MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, Yeşilyurt’un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, “Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 4 Mayıs Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Yakacık Ulu Camii’nden kaldırılacaktır. Eyüp Yeşilyurt’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI

Evli ve 3 çocuk babası olan Eyüp Yeşilyurt’un vefatı, sarı-lacivertli camiada üzüntü yarattı.