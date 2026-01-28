Eypio Yeraltı dizisi şarkı sözleri nedir?
Eypio'nun Yeraltı dizisi için seslendirdiği şarkı, yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. "Eypio Yeraltı dizisi şarkı sözleri nedir?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girerken, şarkının sözleri ve anlamı merak konusu oldu.
Yeraltı dizisinin dikkat çeken müziğiyle gündeme gelen Eypio, güçlü sözleriyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Diziyi izleyenler ve rap müzik tutkunları, Eypio Yeraltı dizisi şarkı sözlerini araştırırken, parça kısa sürede trend aramalara girdi.
EYPİO YERALTI DİZİSİ ŞARKI SÖZLERİ
"Yeraltı"
Su-i zandın belki utandım
Gözlerinde yaştım her damlaya sardım
/
Bi andım hüsn-ü zandım
Yalan da olsa her gülüşe kandım
/
Tamam belki onlar bilmez ben utandım
Belki ben de yalandım
/
Ve zaman girdi aramıza birden
Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı
/
Dayandım kapılara
Yalnızım uzaklara
Deryaya dalmışım ben sığmam hiç odalara
/
Vapurlar adalara vurdum hep karavana
Eğer ki sen de yoksan çıkmam hiç karalara
Seni benden inan bana kimse kızım alamaz
Kimse ilmeğini boşa boyna dolamaz
Kimse mermilere falan adres soramaz
/
Yeraltındayım kimse beni aramaz
Sana olan aşkım çocuk gibi yaramaz
Eser rüzgar ama saçlarını taramaz
Su-i zandın Gelirsin sandım
/
Dayandım kapılara
Yalnızım uzaklara
Deryaya dalmışım ben sığmam hiç odalara
/
Vapurlar adalara vurdum hep karavana
Eğer ki sen de yoksan çıkmam hiç karalara
/
Tamam belki onlar bilmez ben utandım
Belki ben de yalandım
Ve zaman girdi aramıza birden
Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı