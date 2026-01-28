Eypio Yeraltı dizisi şarkı sözleri nedir?

Yeraltı dizisinin dikkat çeken müziğiyle gündeme gelen Eypio, güçlü sözleriyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Diziyi izleyenler ve rap müzik tutkunları, Eypio Yeraltı dizisi şarkı sözlerini araştırırken, parça kısa sürede trend aramalara girdi.

EYPİO YERALTI DİZİSİ ŞARKI SÖZLERİ

"Yeraltı"

Su-i zandın belki utandım

Gözlerinde yaştım her damlaya sardım

/

Bi andım hüsn-ü zandım

Yalan da olsa her gülüşe kandım

/

Tamam belki onlar bilmez ben utandım

Belki ben de yalandım

/

Ve zaman girdi aramıza birden

Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı

/

Dayandım kapılara

Yalnızım uzaklara

Deryaya dalmışım ben sığmam hiç odalara

/

Vapurlar adalara vurdum hep karavana

Eğer ki sen de yoksan çıkmam hiç karalara

Seni benden inan bana kimse kızım alamaz

Kimse ilmeğini boşa boyna dolamaz

Kimse mermilere falan adres soramaz

/

Yeraltındayım kimse beni aramaz

Sana olan aşkım çocuk gibi yaramaz

Eser rüzgar ama saçlarını taramaz

Su-i zandın Gelirsin sandım

/

Dayandım kapılara

Yalnızım uzaklara

Deryaya dalmışım ben sığmam hiç odalara

/

Vapurlar adalara vurdum hep karavana

Eğer ki sen de yoksan çıkmam hiç karalara

/

Tamam belki onlar bilmez ben utandım

Belki ben de yalandım

Ve zaman girdi aramıza birden

Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı