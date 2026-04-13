Eylül Karadağ kimdir? 6 yaşındaki Eylül Karadağ neden kalp krizi geçirdi?

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşanan acı olay, ilçe halkını derin bir yasa boğdu. Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Eylül Karadağ’ın ani vefatı, başta ailesi olmak üzere arkadaşlarını, öğretmenlerini ve tüm ilçeyi derinden sarstı. Küçük yaşta gelen bu kayıp, bölgede büyük üzüntüye neden olurken, taziye ziyaretleri de aralıksız sürüyor.

EYLÜL KARADAĞ KİMDİR?

Eylül Karadağ, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşayan ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda 1. sınıf öğrencisi olan 6 yaşında bir çocuktu. Henüz hayatının çok başında olan Eylül, ailesi ve çevresi tarafından sevilen bir öğrenciydi.

Okul hayatına yeni başlamış olan küçük Eylül’ün vefatı, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri üzerinde derin bir etki bıraktı. Eğitim hayatının ilk yıllarında yaşanan bu kayıp, yalnızca ailesini değil, aynı zamanda okul çevresini ve tüm ilçeyi yasa boğdu.

Eylül Karadağ’ın cenaze süreci sonrasında, ailesi taziyeleri Çermik ilçesinde bulunan Hazreti Hasan Hüseyin taziye evinde kabul etmeye başladı. İlçe halkı, acılı aileyi yalnız bırakmayarak desteklerini sürdürüyor.

EYLÜL KARADAĞ NEDEN VEFAT ETTİ?

Eylül Karadağ’ın vefatına ilişkin edinilen bilgilere göre, küçük çocuk önceki akşam evinde aniden fenalaştı. Ailesinin fark etmesi üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6 yaşındaki Eylül’ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ani gelişen bu sağlık durumu, olayın kısa sürede trajik bir sonla sonuçlanmasına neden oldu.

Taziye Süreci Devam Ediyor

Acılı ailenin, Hazreti Hasan Hüseyin taziye evinde üç gün boyunca taziyeleri kabul edeceği öğrenildi. İlçe halkı, aileye destek olmak ve acılarını paylaşmak için taziye ziyaretlerini sürdürüyor.