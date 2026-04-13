Eylül Karadağ kimdir? 6 yaşındaki Eylül Karadağ neden kalp krizi geçirdi?

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşanan acı bir olay, tüm bölgeyi derin bir üzüntüye sürükledi. Henüz 6 yaşında olan ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Eylül Karadağ’ın ani vefatı, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi, okul arkadaşları ve ilçe halkı üzerinde büyük bir üzüntü yarattı. Peki, Eylül Karadağ kimdir? 6 yaşındaki Eylül Karadağ neden kalp krizi geçirdi? Detaylar haberimizde.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşanan acı olay, ilçe halkını derin bir yasa boğdu. Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Eylül Karadağ’ın ani vefatı, başta ailesi olmak üzere arkadaşlarını, öğretmenlerini ve tüm ilçeyi derinden sarstı. Küçük yaşta gelen bu kayıp, bölgede büyük üzüntüye neden olurken, taziye ziyaretleri de aralıksız sürüyor.

EYLÜL KARADAĞ KİMDİR?

Eylül Karadağ, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşayan ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda 1. sınıf öğrencisi olan 6 yaşında bir çocuktu. Henüz hayatının çok başında olan Eylül, ailesi ve çevresi tarafından sevilen bir öğrenciydi.

Okul hayatına yeni başlamış olan küçük Eylül’ün vefatı, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri üzerinde derin bir etki bıraktı. Eğitim hayatının ilk yıllarında yaşanan bu kayıp, yalnızca ailesini değil, aynı zamanda okul çevresini ve tüm ilçeyi yasa boğdu.

Eylül Karadağ’ın cenaze süreci sonrasında, ailesi taziyeleri Çermik ilçesinde bulunan Hazreti Hasan Hüseyin taziye evinde kabul etmeye başladı. İlçe halkı, acılı aileyi yalnız bırakmayarak desteklerini sürdürüyor.

EYLÜL KARADAĞ NEDEN VEFAT ETTİ?

Eylül Karadağ’ın vefatına ilişkin edinilen bilgilere göre, küçük çocuk önceki akşam evinde aniden fenalaştı. Ailesinin fark etmesi üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6 yaşındaki Eylül’ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ani gelişen bu sağlık durumu, olayın kısa sürede trajik bir sonla sonuçlanmasına neden oldu.

Taziye Süreci Devam Ediyor

Acılı ailenin, Hazreti Hasan Hüseyin taziye evinde üç gün boyunca taziyeleri kabul edeceği öğrenildi. İlçe halkı, aileye destek olmak ve acılarını paylaşmak için taziye ziyaretlerini sürdürüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

Papa, Trump'ın tehdidi sonrası geri adım atmadı: Korkum yok
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat

Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı

Kader maçında kabusu yaşadı! Alarmlar çaldı

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı

Kader maçında kabusu yaşadı! Alarmlar çaldı

Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi
Bir haftalık aşkın bedeli ağır oldu! 1 milyon TL’lik şok iddia

Bir haftalık aşkın bedeli: 1 milyon TL