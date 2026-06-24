Evrim Rızvanoğlu, iş dünyası ve sosyal girişimcilik alanındaki kariyerinin ardından 2023 genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. Peki, Evrim Rızvanoğlu kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ EVRİM RIZVANOĞLU KİMDİR?

Evrim Rızvanoğlu, 1980 yılında Van’da dünyaya gelmiştir. Babası Ferit, annesi Handan’dır. Eğitim hayatını yurt dışında sürdüren Rızvanoğlu, California State Üniversitesi ve Florida International Üniversitesi’nde öğrenim görerek akademik altyapısını uluslararası bir perspektifle güçlendirmiştir.

Türkiye’ye döndükten sonra serbest meslek alanında faaliyet göstermiş, aynı zamanda aile şirketinde hem yurt içinde hem de yurt dışında yöneticilik görevleri üstlenmiştir. İş dünyasındaki deneyimi, özellikle bölgesel kalkınma ve sosyal girişimcilik alanlarında aktif rol almasına zemin hazırlamıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında özellikle kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen sosyal ticari projelerde girişimci olarak yer almış ve kadınların iş gücüne entegrasyonunu teşvik eden çalışmalara katkı sunmuştur.

Siyasi kariyerinde ise 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. İngilizceyi ileri düzeyde, İspanyolcayı ise orta seviyede konuşabilmektedir.

EVRİM RIZVANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Evrim Rızvanoğlu, 1980 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

EVRİM RIZVANOĞLU NERELİ?

Evrim Rızvanoğlu, Van doğumludur.

EVRİM RIZVANOĞLU EŞİ KİM?

Evrim Rızvanoğlu, Murat Emir ile evlidir. Bu evlilik, siyasi çevrelerde de dikkat çeken gelişmeler arasında yer almıştır.

Her iki isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde aktif görevler üstlenen siyasetçiler arasında bulunmaktadır. Bu birliktelik, hem siyasi hem de kamuoyu açısından yakından takip edilen bir evlilik olarak öne çıkmaktadır.