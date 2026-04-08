Eurocup kazanan Türk takımları! Daha önce Eurocup kazanan Türk takımı var mı, Galatasaray Eurocup kupası var mı?

Türkiye’nin basketboldaki yükselişi sürerken, taraftarlar geçmiş zaferleri anmak için "Galatasaray'ın Eurocup kupası var mı?" ve "Daha önce Eurocup kazanan Türk takımı var mı?" başlıklarını yoğun şekilde araştırıyor. Sarı-kırmızılı ekibin tarihe geçen zaferinden, diğer temsilcilerimizin kupa yolculuğuna kadar tüm detaylar merak konusu oldu. Avrupa arenalarında kupaya uzanan takımlarımızı, kazanılan yıllara göre listeledik ve tarihe not düşülen o büyük final gecelerini sizler için derledik.

EUROCUP KAZANAN İLK TÜRK TAKIMI: GALATASARAY (2016)

Türk basketbol tarihinde EuroCup'ı kazanan ilk takım Galatasaray olmuştur. 2015-2016 sezonunda Ergin Ataman önderliğinde muazzam bir grafik çizen sarı-kırmızılı ekip, "Yenilmez Armada" ruhunu Avrupa’ya taşımıştır. Finalde Fransız temsilcisi Strasbourg ile eşleşen Galatasaray, deplasmandaki ilk maçı 66-62 kaybetmesine rağmen, İstanbul'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan rövanş maçını 78-67 kazanarak kupaya uzanmıştır. Bu tarihi başarı ile Galatasaray, aynı zamanda bir sonraki sezon EuroLeague’e doğrudan katılım hakkı elde etmiştir.

DARÜŞŞAFAKA'NIN UNUTULMAZ AVRUPA ZAFERİ (2018)

Galatasaray’ın ardından Avrupa’nın iki numaralı kupasını Türkiye’ye getiren ikinci takım Darüşşafaka oldu. 2017-2018 sezonunda dünyaca ünlü koç David Blatt yönetiminde parkeye çıkan yeşil-siyahlılar, turnuva boyunca dominant bir oyun sergiledi. Final serisinde Rus ekibi Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya gelen Darüşşafaka, rakibini hem deplasmanda hem de İstanbul’da mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve EuroCup şampiyonu oldu. Bu zafer, Türk basketbolunun kulüpler bazındaki istikrarını tüm dünyaya kanıtladı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ VE DİĞER AVRUPA BAŞARILARI

EuroCup dışında da Türk takımları Avrupa'nın farklı kademelerinde büyük başarılara imza atmıştır. Örneğin Bahçeşehir Koleji, 2021-2022 sezonunda FIBA Europe Cup'ı müzesine götürerek önemli bir başarı elde etmiştir. Ayrıca Beşiktaş'ın 2012 yılında kazandığı FIBA EuroChallenge kupası da Türk basketbolunun dönüm noktalarından biridir. EuroCup özelinde ise şu an için kupayı kazanan iki temsilcimiz (Galatasaray ve Darüşşafaka) bulunmaktadır.

TÜRK TAKIMLARININ EUROCUP FİNALLERİ VE REKABETİ

Sadece şampiyonluklar değil, Türk takımlarının EuroCup'ta oynadığı finaller de dikkat çekicidir. Bursaspor (Frutti Extra Bursaspor), 2021-2022 sezonunda kısıtlı bütçesine rağmen devleri eleyerek finale kadar yükselmiş ve Avrupa'da büyük bir sempati kazanmıştır. Finalde Virtus Bologna'ya kaybederek kupanın kıyısından dönen Bursaspor, Türk basketbolunun her seviyede rekabetçi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Günümüzde ise Türk takımları, her sezon EuroCup'ın en güçlü şampiyonluk adayları arasında yer almaya devam etmektedir.