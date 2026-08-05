Etimesgut Belediyesi'nde yaşanan son gelişmelerin ardından gözler belediye yönetiminde atılacak yeni adıma çevrildi. Tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ardından belediye başkanvekilliği seçiminin yapılacağı tarih netleşti. Peki, Etimesgut belediye başkanvekilliği seçimi ne zaman? Detaylar...

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİ NE ZAMAN?

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yerine belediye başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla yapılacak seçim tarihi açıklandı.

Paylaşılan bilgiye göre Etimesgut belediye başkanvekilliği seçimi 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Seçim, Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye yönetiminde başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla yapılacak.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Etimesgut Belediyesi'ne 30 Temmuz Perşembe günü operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu toplam 55 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma sürecinde Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, 4 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı ise 3 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayla Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından belediye yönetiminde başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla seçim süreci başlatıldı ve seçimin 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağı bildirildi.