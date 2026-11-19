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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin final yapmasının ardından hazırlanan Eşref Tek projesi, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle merak uyandırıyor. Çağatay Ulusoy'un yeniden Eşref karakterine hayat vereceği yapımda kadın başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu. Demet Özdemir'in yeni projede yer almaması ise izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, Eşref Tek oyuncuları kimler, hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? Demet Özdemir Eşref Tek'te oynayacak mı? İşte diziye ilişkin açıklanan bilgiler...

EŞREF TEK OYUNCULARI KİMLER?

Prime Video için hazırlanan Eşref Tek dizisinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Aybüke Pusat yer alıyor. Yapımda Eşref Rüya dizisinden tanınan bazı oyuncular da karakterleriyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.

14 Kasım 2026 itibarıyla basına yansıyan oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Çağatay Ulusoy: Eşref Tek

Aybüke Pusat: Derin

Görkem Sevindik: Kadir Yanık

Kübra Balcan: Aysel

Kaan Turgut: Kenan

Macit Koper: Yakup Baba

Atsız Karaduman: Namık

Ecem Simge Yurdatapan: Sude

Cem Uslu: Metin

Mazlum Çimen: Arap İhsan

Hakan Meriçliler: Beyoğlu İshak

Mustafa Açılan: Sadi

Oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler basına yansıyan açıklamalara dayanıyor.

DEMET ÖZDEMİR EŞREF TEK'TE OYNAYACAK MI?

Demet Özdemir, Eşref Tek dizisinin açıklanan oyuncu kadrosunda yer almıyor. Eşref Rüya dizisinde Nisan Akyol karakterini canlandıran oyuncunun yeni projede rol alacağına ilişkin açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Yeni yapımda kadın başrolü Aybüke Pusat üstleniyor. Pusat, dizide Derin karakterine hayat verecek. Dolayısıyla Eşref Tek projesinde Demet Özdemir'in yerine geçtiği şeklinde bir değerlendirme yapmak yerine, iki farklı yapımda farklı karakterlerin yer aldığını belirtmek gerekiyor.

DEMET ÖZDEMİR EŞREF TEK'TE NEDEN YOK?

Demet Özdemir, yeni projede yer almaması ve kadın başrolün Aybüke Pusat olmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Oyuncu, Eşref Tek hakkında bilgi sahibi olmadığını ve projeyi okumadığını belirterek yeni ekibe başarı diledi.

Özdemir, kadın oyuncuların birbirinin yerine geçtiği yönündeki yorumlara da karşı çıktı. Bu sektörde bir oyuncunun diğerinin yerine geçtiği şeklinde bir yaklaşımın doğru olmadığını ifade etti. Ayrıca projede yer almaması nedeniyle herhangi bir kırgınlık yaşamadığını söyledi.

EŞREF TEK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eşref Tek, Eşref Rüya dizisinde anlatılan olayların öncesine odaklanıyor. Yeni yapımda Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakterinin geçmişi ve hikâyesinin başlangıcı ele alınacak.

Bu nedenle Eşref Tek, Eşref Rüya dizisinin üçüncü sezonu olarak değil, karakterin geçmişini anlatan ayrı bir proje olarak hazırlanıyor. Hikâyede Eşref'in geçmişte yaşadıkları ve Kadir ile kurduğu ilişki de önemli bir yer tutacak.

EŞREF TEK KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Prime Video için hazırlanan Eşref Tek dizisinin sekiz bölüm olarak planlandığı bildirildi. Yapımın yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstlenirken senaryo ekibinde Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç bulunuyor.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin çekimleri Kıbrıs'ta başladı.

EŞREF TEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşref Tek dizisinin Prime Video platformunda yayınlanması planlanıyor. Kasım 2026 itibarıyla yapımın kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Basına yansıyan bilgilere göre dizinin Aralık 2026'da izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ancak kesin yayın günü için Prime Video tarafından yapılacak duyurunun takip edilmesi gerekiyor.