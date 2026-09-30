Eşref Tek ne zaman başlıyor? Eşref Tek hangi platformda yayınlanacak?

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Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisinin ardından Eşref Tek karakterinin geçmişini merkeze alan yeni proje gündeme geldi. Peki, Eşref Tek hangi platformda yayınlanacak? Eşref Tek ne zaman başlayacak? Detaylar.

EŞREF RÜYA TEKRAR BAŞLAYACAK MI?

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 3. sezon çekimlerinin iptal edilerek final yapmasının ardından, hikayenin farklı bir konseptle devam edeceği duyuruldu.

Yeni proje, Eşref Rüya'nın doğrudan devam sezonu olarak hazırlanmayacak. Bunun yerine hikayenin merkezindeki Eşref Tek karakterinin geçmişine odaklanılacak. Yapımda Eşref Tek'in suç dünyasına giriş süreci ile "Rüya"yı arayışının başlangıcı ele alınacak.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TİMS&B Productions, projeyi Eşref Tek adıyla duyurdu. Böylece Eşref Rüya evreninin, farklı bir konsept ve karakterin geçmişine odaklanan yeni bir yapımla devam etmesi planlanıyor.

Prime Video'nun mevcut Eşref Rüya sayfasında da dizinin yapım şirketi TİMS&B Productions olarak belirtiliyor.

EŞREF TEK HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Eşref Tek, Eşref Rüya'dan farklı olarak doğrudan dijital platform yapımı olacak. Yeni projenin yayın adresi ise Prime Video olarak açıklandı.

Eşref Rüya döneminde dizinin televizyon bölümleri Kanal D'de yayınlandıktan sonra dijital bölümleri Prime Video kütüphanesine ekleniyordu. Yeni projede ise yayın modeli farklı olacak ve Eşref Tek doğrudan dijital platform üzerinden izleyiciyle buluşacak.

TİMS&B Productions tarafından yapılan duyuruda projenin adresi Prime Video olarak gösterildi. Duyuruda, "Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında Prime Video'da" ifadeleri kullanıldı.

Prime Video'nun mevcut kataloğunda Eşref Rüya'nın iki sezonu yer alırken, yapımın stüdyosu da TİMS&B Productions olarak gösteriliyor.

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Tek'in kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yapım şirketinin duyurusunda projenin Prime Video'da "yakında" yayınlanacağı belirtildi.

Bu nedenle şu aşamada dizinin hangi gün veya hangi tarihte izleyiciyle buluşacağına ilişkin açıklanmış kesin bir takvim bulunmuyor.

Oyuncu kadrosuna ilişkin diğer detayların ve resmi yayın takviminin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Şu an için açıklanan bilgiler, projenin Eşref Tek adıyla hazırlanacağı, doğrudan Prime Video üzerinden yayınlanacağı ve yayın tarihinin ise henüz kesinleşmediği yönünde.