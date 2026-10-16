Eşref Saral sağlık durumu ne, Eşref Saral’a kim saldırdı?

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Eşref Saral'a kim saldırdı sorusunun yanıtı, emniyetin başlattığı soruşturmayla netlik kazanacak. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tüm detaylar haberimizde…

EŞREF SARAL'IN SAĞLIK DURUMU NE?

Silahlı saldırıda yaralanan Eşref Saral, olayın ardından araçla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saral'ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

EŞREF SARAL'A KİM SALDIRDI?

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği henüz belirlenemedi. Olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin olay yerinden kaçtığı belirtilirken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yapılması bekleniyor.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.40 sıralarında Of ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, liman içindeki balıkçı barınağında meydana geldi. İlk bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı olayda 58 yaşındaki Eşref Kemal Saral, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 5 kurşunla yaralandı. Bazı yayın organlarında ise saldırıda 6 el ateş edildiği aktarıldı.

SALDIRININ NEDENİ NE?

Saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının arka planı ve olası bağlantıları emniyet ile adli makamların yürüteceği çalışmaların ardından netlik kazanacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Of ilçesinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Emniyet ekiplerinin olay yeri incelemesi, tanık ifadeleri ve kamera kayıtları üzerinden çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Saldırganların yakalanmasıyla birlikte olayın nedeni ve ayrıntıları da netlik kazanacak.