Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak mı, Eşref Rüya final mi yaptı, bitti mi?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yapımları arasında yer alan ve fenomen haline gelen Eşref Rüya'nın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği izleyicilerin gündeminde. Dizinin neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün ne zaman izleyiciyle buluşacağı merak ediliyor. İşte Eşref Rüya'nın yayın akışına dair merak edilen tüm ayrıntılar…

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Eşref Rüya dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yılbaşı haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarında yayın akışlarında değişiklikler yaşanırken, birçok dizi bu dönemde kısa bir ara veriyor. Bu durum, Eşref Rüya takipçilerinin de kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Yılbaşı haftası nedeniyle yayın planını güncelleyen Kanal D, 31 Aralık Çarşamba akşamı dizi yayınlarına ara verdi. Bu kapsamda Eşref Rüya yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Kanal, dizi saatinde yılbaşı konseptli özel programlara yer vermeyi tercih etti.

31 Aralık tarihinin yılbaşı gecesine denk gelmesi nedeniyle birçok yapım gibi Eşref Rüya da bu hafta yayınlanmayacak diziler arasında yer aldı. Televizyon kanalları, yılbaşı haftasında eğlence ve özel içeriklere ağırlık verirken, diziler kısa süreli yayın molasına giriyor.

Bu doğrultuda Kanal D, Çarşamba akşamı saat 20.00'de Eşref Rüya yerine "Şarkılar Bizi Söyler" programını izleyiciyle buluşturacak. Müzik ve eğlence temalı yılbaşı özel içeriği, dizinin yayın saatinde ekrana gelecek.

Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünün yayın tarihi de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı haftası nedeniyle ekranlara ara veren dizinin 28. bölümünün, yayın akışının normale dönmesiyle birlikte izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre Eşref Rüya'nın yeni bölümü, 7 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Kanal tarafından yapılacak resmi duyurularla birlikte net yayın tarihi kesinlik kazanacak.

31 ARALIK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Kanal D yayın akışında yılbaşı özel programları öne çıkıyor. Bu nedenle dizilere yayın akışında yer verilmezken, izleyicilere eğlence ve müzik ağırlıklı içerikler sunuluyor.

31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI:

• 07:00 Yabancı Damat

• 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

• 11:00 Yaprak Dökümü

• 14:00 Gelinim Mutfakta

• 16:45 Arka Sokaklar

• 18:30 Kanal D Ana Haber

• 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

• 23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel

• 23:45 Şarkılar Bizi Söyler

• 00:30 Çok Akustik

• 03:00 Poyraz Karayel

• 05:00 Üç Kız Kardeş

Eşref Rüya dizisi, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışına ara veren dizi, haftaya kaldığı yerden devam edecek.

Eşref Rüya final yapmadı.