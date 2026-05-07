Eşref Rüya Müslüm diziden ayrılıyor mu, Müslüm öldü mü (Tolga Tekin)? Müslüm neden yok, neden öldü?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan yapımda, "Müslüm öldü mü, Tolga Tekin diziden neden ayrıldı?" başlıkları izleyiciyi sarsan bir ayrılığın habercisi oldu. Senaryo gereği hikayesinin doğal bir sona ulaştığı belirtilen Müslüm karakterinin, dizinin yeni bölümlerinde trajik bir şekilde veda edeceği öğrenildi. Set çalışanlarının yakalarına Müslüm’ün fotoğrafını takarak çektirdiği veda fotoğrafları, karakterin ölerek diziden ayrılacağı iddialarını güçlendirirken, usta oyuncu Tolga Tekin’in performansı hafızalara kazındı. İşte Eşref Rüya’daki o şok ayrılığın tüm detayları:

EŞREF RÜYA MÜSLÜM ÖLDÜ MÜ?

Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Eşref Rüya'da heyecan doruğa çıkarken, dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Müslüm Çermik’in akıbeti izleyiciyi derin bir meraka sürükledi. Sosyal medyada hızla yayılan "Eşref Rüya Müslüm öldü mü, Tolga Tekin diziden neden ayrılıyor?" soruları, setten sızan veda kareleriyle adeta doğrulandı. Ekibin ağırbaşlı ağabeyi olarak tanınan ve Tolga Tekin’in usta oyunculuğuyla hayat bulan Müslüm karakterinin hikayesi, dramatik bir sonla izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor.

Yapım ekibine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Müslüm Çermik’in hikâyesi sezon başında planlanan senaryo akışı doğrultusunda tamamlanıyor. Bu durum, ayrılığın yapım içi bir krizden değil, tamamen kurgu gereğinden kaynaklandığını gösteriyor. Henüz resmi bir "ölüm sahnesi" karesi ekranlara gelmemiş olsa da, setten sızan ve ekip üyelerinin yakalarında Müslüm'ün fotoğrafını taşıdığı görüntüler, "Eşref Rüya Müslüm ölüyor mu?" sorusunu kesin bir dille yanıtlar nitelikte. Karakterin trajik bir vedayla diziye nokta koyması bekleniyor.

TOLGA TEKİN NEDEN AYRILIYOR?

Müslüm karakterine hayat veren usta oyuncu Tolga Tekin’in vedası, senaryonun doğal akışına dayanıyor. Edinilen bilgilere göre, usta oyuncunun kendi isteğiyle aldığı ani bir ayrılık kararı söz konusu değil; aksine karakterin hikaye döngüsünün sona ermesi nedeniyle projeden ayrılıyor. Sektör kulislerinde Tekin’in bu ayrılığın hemen ardından yeni ve iddialı projeler için görüşmelere başladığı ifade edilse de, usta oyuncudan henüz resmi bir yeni proje açıklaması gelmiş değil.

MÜSLÜM ÇERMİK KARAKTERİ KİMDİR?

Dizide Tolga Tekin tarafından canlandırılan Müslüm Çermik, Eşref’in ekibinin en büyüğü ve "ağabeyi" olarak öne çıkıyor. Eski bir siyasal İslamcı olan ve ağırbaşlılığıyla bilinen Müslüm’ün en büyük arzusu, karanlık işlere karışmasını hiçbir zaman tasvip etmeyen ailesiyle arasını düzeltmekti. Bu duygusal derinlik, karakterin vedasını izleyiciler için çok daha sarsıcı bir hale getiriyor.

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Kanal D'nin sevilen dizisinde Müslüm karakterinin vedası dengeleri değiştirecek olsa da, güçlü kadro hikayeyi sürdürmeye devam ediyor:

• Demet Özdemir: Nisan

• Çağatay Ulusoy: Eşref

• Büşra Develi: Rüya