Eşref Rüya final mi yapacak, Eşref Rüya bitiyor mu?

Yayınlandığı günden bu yana adından sıkça söz ettiren Eşref Rüya, her yeni bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Ancak son haftalarda dizinin geleceğine dair ortaya atılan söylentiler, "Eşref Rüya bitiyor mu, final bölümü mü yaklaşıyor?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dinçer, Eşref'in kurduğu planın tam ortasında kaldığını fark ederken çıkış yolu aramaya başlar. Bir sonraki adımını hesaplamaya çalışan Dinçer için zaman giderek daralır. Eşref'in gizemli takipçisiyle yüzleşmesine saniyeler kala, hangarda meydana gelen beklenmedik patlama tüm dengeleri alt üst eder ve herkesin planını bozar.

Kadir cephesinde ise işler daha da karmaşık bir hâl alır. Operasyonlarını sürdürebilmek için yeni bir merkez arayışına giren Kadir'e karşı Eşref, artık dur demenin şart olduğunu düşünür. Kadir'in gücünü sarsacak kritik bir hamle yapan Eşref, aynı zamanda yasadışı piyasayı temizleme mücadelesinde yeni ve tehlikeli rakiplerle karşı karşıya gelir.

Öte yandan klibiyle gündem olan Nisan, Dinçer'e dair içini kemiren şüpheleri görmezden gelmez. Nisan, hissettiklerinin peşine düşerek gerçeği ortaya çıkarmakta kararlıdır.

EŞREF RÜYA FİNAL YAPIYOR MU?

Son dönemde dizinin geleceğine dair "final yapıyor" söylentileri zaman zaman gündeme gelse de, kulislerde konuşulanlar bu iddiaları doğrulamıyor. Hikâyedeki gelişmeler izleyicilerde böyle bir algı oluştursa da, mevcut tabloya göre Eşref Rüya'nın ekran yolculuğuna devam etmesi bekleniyor.