Haberler

Eşref Rüya final mi yapacak, Eşref Rüya bitiyor mu?

Eşref Rüya final mi yapacak, Eşref Rüya bitiyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekranların dikkat çeken yapımlarından Eşref Rüya, son bölümleriyle izleyicilerin ilgisini canlı tutmayı sürdürüyor. Buna karşın son günlerde sosyal medyada dolaşan "Eşref Rüya final mi yapıyor?", "Dizi ekranlara veda mı edecek?" şeklindeki iddialar, izleyiciler arasında merak ve endişe yaratmış durumda.

Yayınlandığı günden bu yana adından sıkça söz ettiren Eşref Rüya, her yeni bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Ancak son haftalarda dizinin geleceğine dair ortaya atılan söylentiler, "Eşref Rüya bitiyor mu, final bölümü mü yaklaşıyor?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dinçer, Eşref'in kurduğu planın tam ortasında kaldığını fark ederken çıkış yolu aramaya başlar. Bir sonraki adımını hesaplamaya çalışan Dinçer için zaman giderek daralır. Eşref'in gizemli takipçisiyle yüzleşmesine saniyeler kala, hangarda meydana gelen beklenmedik patlama tüm dengeleri alt üst eder ve herkesin planını bozar.

Kadir cephesinde ise işler daha da karmaşık bir hâl alır. Operasyonlarını sürdürebilmek için yeni bir merkez arayışına giren Kadir'e karşı Eşref, artık dur demenin şart olduğunu düşünür. Kadir'in gücünü sarsacak kritik bir hamle yapan Eşref, aynı zamanda yasadışı piyasayı temizleme mücadelesinde yeni ve tehlikeli rakiplerle karşı karşıya gelir.

Öte yandan klibiyle gündem olan Nisan, Dinçer'e dair içini kemiren şüpheleri görmezden gelmez. Nisan, hissettiklerinin peşine düşerek gerçeği ortaya çıkarmakta kararlıdır.

Eşref Rüya final mi yapacak, Eşref Rüya bitiyor mu?

EŞREF RÜYA FİNAL YAPIYOR MU?

Son dönemde dizinin geleceğine dair "final yapıyor" söylentileri zaman zaman gündeme gelse de, kulislerde konuşulanlar bu iddiaları doğrulamıyor. Hikâyedeki gelişmeler izleyicilerde böyle bir algı oluştursa da, mevcut tabloya göre Eşref Rüya'nın ekran yolculuğuna devam etmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

Özgür Özel'in mitingine yüzlerce kahve yolladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Medvedev'den Macron'a ironik yanıt: Korkudan Grönland'dan vazgeçecekler

Putin'in sağ kolundan Avrupa'ya çok konuşulacak Grönland göndermesi
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki