Eşref Rüya bugün var mı? Eşref Rüya bu akşam yayınlanacak mı, saat kaçta, hangi kanalda?

Eşref Rüya izleyicileri, bu akşam dizinin ekranda olup olmayacağını merak ediyor. Yeni bölüm heyecanı ve yayın saatiyle ilgili sorular sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler "Eşref Rüya bugün var mı?", "Bu akşam yayınlanacak mı?" ve "Hangi kanalda, saat kaçta?" gibi detayları araştırıyor. Merak edilen tüm gelişmeler kısa sürede ekran başındakilerle paylaşılacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip fenomen dizisi Eşref Rüya, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı yapım olarak Çarşamba akşamlarının en çok beklenen programları arasında yer alıyor. Ancak 7 Ocak Çarşamba akşamı dizinin yeni bölümü ekranda olmayacak. Yılbaşı tatili nedeniyle Kanal D, dizinin yayınını geçici olarak durdurmuş ve bu hafta yayın akışında Eşref Rüya'ya yer vermemiştir. Bu nedenle izleyiciler, yeni bölüm yerine aynı saatte tekrar bölüm izleme imkânı bulacak.

EŞREF RÜYA'NIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Eşref Rüya'nın 28. yeni bölümü, yılbaşı tatili arası sona erdikten sonra önümüzdeki hafta Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Kanal, dizinin normal yayın akışına dönmesini planlıyor ve izleyiciler heyecanla yeni bölümün ekran tarihi için bekleyişini sürdürüyor. Son bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler ve karakterlerin hikâyelerinde ilerleyen dramatik olaylar, yeni bölümün izleyiciler tarafından merakla beklenmesine neden oluyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2026

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

23.15 Beyaz'la Joker

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor.