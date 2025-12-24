İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde operasyonu kapsamında adı geçen isimlerden biri de Esra Yoldaş Balcı oldu. Yemek sektöründe tanınan ve televizyon programlarıyla dikkat çeken Esra Yoldaş Balcı kimdir, neden gözaltına alındı? Esra Yoldaş Balcı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar:

ESRA YOLDAŞ BALCI KİMDİR?

Esra Yoldaş Balcı, Türkiye'de özellikle yemek programlarıyla tanınan bir isimdir. 12 Ocak 2023 tarihinde "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında yarışmacı olarak ekranlara gelmiştir. İstanbul'da yaşayan Balcı, programda sergilediği açık sözlülüğü ve adil puanlama anlayışıyla dikkat çekmiştir.

Balcı, yarışmada hazırladığı menü ve sunumlarla toplam 29 puan almıştır. Kendini dobra ve net biri olarak tanımlayan Balcı, izleyiciler tarafından samimi ve kararlı tavırlarıyla hatırlanmaktadır.

ESRA YOLDAŞ BALCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul merkezli yürütülen yasaklı madde operasyonu giderek derinleşiyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında birçok fenomen, manken ve ünlü isimle birlikte Esra Yoldaş Balcı da gözaltına alındı.

ESRA YOLDAŞ BALCI KAÇ YAŞINDA?

Esra Yoldaş Balcı'nın yaşıyla ilgili detaylar resmi kaynaklarda net olarak paylaşılmadı.

ESRA YOLDAŞ BALCI NERELİ?

Balcı, aslen Yozgatlıdır. Ailesi ve kökeniyle ilgili bilgiler sınırlı olsa da, programda kendini samimi bir şekilde ifade etmesi, izleyicilerin Balcı'ya sempati duymasını sağlamıştır. Ayrıca özel hayatında eşinin Artvinli olduğu ve evliliklerinin iki yıllık olduğu bilinmektedir.

ESRA YOLDAŞ BALCI NE İŞ YAPIYOR?

Esra Yoldaş Balcı, profesyonel yaşamında satış danışmanı olarak görev yapmaktadır. Daha önce yemek sektöründe ve bir sushi restoranında çalışmış, mutfak deneyimiyle yarışmada öne çıkmıştır. Programdaki performansı, hem izleyiciler hem de jüri tarafından beğenilmiştir.