Esma Kılıçarslan kimdir? Esma Kılıçarslan olayı nedir?

Esma Kılıçarslan, 2020 yılında Tunceli'de yaşanan ve kamuoyunun dikkatini çeken kayıp ve ölüm süreciyle gündeme gelen üniversite öğrencilerinden biridir. Özellikle aynı dönemde yürütülen Gülistan Doku arama çalışmaları sırasında Uzunçayır Baraj Gölü'nde cansız bedenine ulaşılmasıyla adı geniş kitleler tarafından duyulmuştur.

ESMA KILIÇARSLAN KİMDİR?

Edinilen bilgilere ve kamuoyuna yansıyan iddialara göre Esma Kılıçarslan, Dersim’in Hozat ilçesinde yaşayan genç bir üniversite öğrencisiydi. 11 Mart 2020 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtilmektedir. Ailesiyle kısa süreli iletişim kurduğu, ancak kayıp başvurusunun gecikmeli yapıldığı yönünde ifadeler kamu kayıtlarına ve siyasi açıklamalara yansımıştır.

Sürecin en çok tartışılan noktalarından biri ise arama-kurtarma çalışmalarının zamanlaması ve kapsamıdır. Kılıçarslan’ın kaybolması sonrasında yürütülen resmi süreçlerin yeterince hızlı ve etkin olup olmadığına dair soru işaretleri, ilerleyen dönemde siyasi gündeme de taşınmıştır.

ESMA KILIÇARSLAN OLAYI NEDİR?

Esma Kılıçarslan olayı, 2020 yılında Tunceli’de yaşanan kaybolma süreci, arama çalışmaları ve sonrasında baraj gölünde bulunan cansız bedenle birlikte kamuoyunda tartışmalara neden olan bir dosya olarak öne çıkmaktadır.

İddialara göre Esma Kılıçarslan, 11 Mart 2020’de evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, ailesiyle 15 Mart’a kadar sınırlı şekilde iletişim kurabilmiştir. Ancak resmi kayıp başvurusunun yaklaşık iki hafta gecikmeyle yapıldığı ileri sürülmüştür. Bu süreçte bazı yetkili birimlerin aileye “olayın fazla dillendirilmemesi” yönünde telkinlerde bulunduğu iddiası da DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınan önergede yer almıştır.

Arama Çalışmaları ve Uzunçayır Barajı Süreci

Kayıp ihbarının ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarının, aynı dönemde kaybolan Gülistan Doku vakasıyla paralel yürütüldüğü bilinmektedir. Bu süreçte Uzunçayır Baraj Gölü’nde yapılan aramalarda 7 Nisan 2020 tarihinde Esma Kılıçarslan’ın cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştır.

Bu durum, olayın seyrini değiştiren en kritik gelişme olarak değerlendirilmiştir. Ancak ölüm nedeni, olayın oluş şekli ve soruşturmanın kapsamına ilişkin belirsizlikler kamuoyunda tartışılmaya devam etmiştir.

Otopsi Süreci ve Pandemi Gerekçesi Tartışmaları

Olayla ilgili en çok gündeme gelen başlıklardan biri de otopsi süreci olmuştur. İddialara göre, pandemi dönemindeki sağlık önlemleri gerekçe gösterilerek otopsi işlemlerinin geciktirildiği belirtilmiştir.

Bununla birlikte avukat Barış Yıldırım tarafından dile getirilen bazı iddialarda, naaş üzerinde birden fazla erkeğe ait DNA izleri bulunduğu öne sürülmüştür. Bu iddia, soruşturmanın derinliği ve bilimsel incelemelerin yeterliliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir.

Meclis Gündemine Taşınan Soru Önergesi

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Esma Kılıçarslan’ın ölümü ve kaybolma sürecine ilişkin soru işaretlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımıştır. İçişleri Bakanlığı’na yöneltilen soru önergesinde;

Arama çalışmalarının yeterliliği

Soruşturma sürecindeki olası eksiklikler

Otopsi işlemlerinin yapılıp yapılmadığı

Dosyanın neden yeterli öncelikle ele alınmadığı

Aileye yönelik “konunun dillendirilmemesi” iddiaları gibi başlıklar yer almıştır.