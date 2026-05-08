Eskişehirspor Ayvalıkgücü hangi kanalda, Eskişehirspor Ayvalıkgücü Bld. maçı nereden CANLI izlenir? Eskişehirspor Ayvalıkgücü tek maç mı, ilk maç kaç

Eskişehir Yeni Stadyumu’nda (Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu) oynanacak olan ve üst lige yükselme yolunda dönüm noktası niteliği taşıyan Eskişehir spor - Ayvalıkgücü Bld. maçı için geri sayım sona erdi. Heyecan seviyesinin zirve yaptığı Play-Off turu kapsamında arama motorlarında sıkça sorgulanan "Eskişehir spor Ayvalıkgücü maçı nereden canlı izlenir?" sorusu, resmi yayıncı kuruluşun duyurusuyla netlik kazandı. Es-Es’in geri dönüş imzasını atmak için sahaya çıkacağı, konuk ekibin ise avantajını korumaya çalışacağı bu heyecan dolu 90 dakikanın canlı yayın frekansları ve dijital platform bilgileri haberimizde...

ESKİŞEHİRSPOR - AYVALIKGÜCÜ BLD. MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Eskişehir spor'un turu geçmek için mutlak galibiyet hedeflediği bu dev randevu, 08 Mayıs 2026 Cuma günü (bugün) oynanacak. Hakemin düdüğüyle birlikte dev maç saat 20:00'de başlayacak.

MAÇI CANLI İZLE: ESKİŞEHİRSPOR - AYVALIKGÜCÜ BLD. HANGİ KANALDA?

Play-Off heyecanı tüm hızıyla devam ederken, bu kritik karşılaşma naklen ve şifresiz yayınla izleyiciyle buluşuyor. Maçı canlı takip edebileceğiniz adres:

• Tivibu Spor : Mücadele, Tivibu platformunun ana spor kanalı üzerinden ekranlara gelecek.

TİVİBU SPOR ŞİFRESİZ İZLE: KANAL VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edecek taraftarlar için platform ve kanal numaraları şu şekildedir:

• Tivibu: 77. Kanal

• Fil Box: 77. Kanal

• Maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak futbolseverlerin beğenisine sunulacak.

DEV RÖVANŞ ESKİŞEHİR YENİ STADYUMU'NDA

Eskişehirspor'un itici gücü olan taraftarlarının önünde sahaya çıkacağı bu önemli Play-Off müsabakası, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda (Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu) oynanacak. Siyah-kırmızılı ekibin, ilk maçın dezavantajını taraftar desteğiyle kapatıp finale yükselmek için sahada ter dökmesi bekleniyor.

ES-ES İÇİN TAMAM MI DEVAM MI MAÇI?

İlk karşılaşmada alınan skorun ardından Eskişehirspor'un yoluna devam edebilmesi için bu akşam sahada etkili bir performans sergilemesi şart. Ayvalıkgücü Belediyespor ise deplasmanda avantajını koruyarak final biletini cebine koymayı amaçlıyor. Heyecan dolu 90 dakikanın tüm detayları ve canlı yayını için saat 20:00'de Tivibu Spor ekranlarında buluşalım!

İlk Maç Sonucu : Ayvalıkgücü Belediyespor 2 - 0 Eskişehirspor