Türkiye’de mülki idare amirleri arasında sosyal projeleri ve sahadaki aktif yönetim anlayışıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Tuncay Sonel, özellikle görev yaptığı bölgelerde yürüttüğü çalışmalarla kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim haline gelmiştir. Bir dönem Tunceli Valiliği görevinde bulunan ve şu anda İçişleri Bakanlığı müfettişi olarak görev yapan Sonel’in hayatı, eğitimi ve kariyer basamakları merak edilmektedir. Peki, Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel kimdir? Tuncay Sonel kaç yaşında, nereli, oğlu kim? Detaylar...

ESKİ TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL KİMDİR?

Tuncay Sonel, 1970 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini yine Adana’da tamamladıktan sonra Adana Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. Eğitim hayatına 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde devam etmiş, 1992 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Akademik kariyerine devam eden Sonel, aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda 1995 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Meslek hayatına 1994 yılında Aydın Kaymakam Adayı olarak adım atan Sonel, mülki idare amirliği kariyerinde hızlı bir yükseliş göstermiştir. Üç yıllık staj sürecinde farklı şehirlerde görev alarak deneyim kazanmış; Adana-Ceyhan’da kaymakam refikliği, Elazığ-Maden’de teftiş stajı, İngiltere Brighton’da dil ve meslek eğitimi ve Kütahya-Simav’da kaymakam vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla tamamlayan Sonel, Türkiye’nin farklı bölgelerinde önemli görevler üstlenmiştir. Ankara-Güdül, Gümüşhane-Köse, Kırklareli-Vize, Şanlıurfa-Birecik, Trabzon-Of, Konya-Seydişehir ve Balıkesir-Bandırma ilçelerinde kaymakamlık yapmıştır. Ayrıca Kadıköy Kaymakamlığı görevinde de bulunmuştur.

13 Haziran 2017 tarihli kararname ile Tunceli Valiliği görevine atanan Sonel, burada yürüttüğü sosyal projeler ve halkla yakın ilişkileriyle dikkat çekmiştir. Günümüzde ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde müfettiş olarak görev yapmaktadır.

TUNCAY SONEL KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Tuncay Sonel, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

TUNCAY SONEL NERELİ?

Tuncay Sonel, Adana doğumludur. Eğitim hayatının ilk yıllarını da Adana’da geçirmiştir. Bu yönüyle Çukurova bölgesinin yetiştirdiği önemli bürokratlardan biri olarak değerlendirilmektedir.

TUNCAY SONEL OĞLU KİM?

Tuncay Sonel’in ailesi de kamuoyunda merak edilen konular arasında yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Sonel’in oğlunun adı Mustafa Türkay Sonel’dir.

Başarılarla Dolu Bir Bürokrasi Kariyeri

Tuncay Sonel, görev yaptığı her bölgede özellikle sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkmıştır. Yoksullara yardım, çocuk hakları, eğitim destekleri ve sosyal kalkınma projeleri gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalar sayesinde çok sayıda ödüle layık görülmüştür.

Kariyeri boyunca aldığı bazı önemli ödüller şunlardır:

Yılın Kaymakamı ödülleri (birden fazla kurumdan)

Çocuk Dostu Ödülü

Yılın İdarecisi Ödülü

Sosyal Sorumluluk Ödülleri

Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülü

Ayrıca birçok belediye tarafından fahri hemşehrilik unvanı verilmiş ve görev yaptığı bölgelerde halkın takdirini kazanmıştır.