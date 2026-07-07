Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Eski Köye Yeni Adet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eski Köye Yeni Adet filmini izleyecek olanların merak ettiği Eski Köye Yeni Adet konusu nedir, Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler ve Eski Köye Yeni Adet özeti gibi konuları inceliyoruz.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eski Köye Yeni Adet filminin çekimleri ağırlıklı olarak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesinde gerçekleştirildi. Filmde kullanılan köy sahneleri Kulfal ve Tamış köylerinde çekilirken, yapımın bazı bölümleri ise İstanbul'un Beykoz ilçesinde tamamlandı.