Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eski Köye Yeni Adet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eski Köye Yeni Adet konusu, özeti ve Eski Köye Yeni Adet oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eski Köye Yeni Adet filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Eski Köye Yeni Adet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eski Köye Yeni Adet filmini izleyecek olanların merak ettiği Eski Köye Yeni Adet konusu nedir, Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler ve Eski Köye Yeni Adet özeti gibi konuları inceliyoruz.
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Eski Köye Yeni Adet filminin çekimleri ağırlıklı olarak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesinde gerçekleştirildi. Filmde kullanılan köy sahneleri Kulfal ve Tamış köylerinde çekilirken, yapımın bazı bölümleri ise İstanbul'un Beykoz ilçesinde tamamlandı.
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Komedi türündeki Eski Köye Yeni Adet filmi 2018 yılında vizyona girdi. Senaryosunu ve yönetmenliğini Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in üstlendiği yapım, dönemin dikkat çeken yerli komedi filmleri arasında yer aldı.
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, 1990'lı yılların sonunda bir Anadolu köyünde yaşanan eğlenceli olayları konu alıyor. Köye gelen sağlık ekibi, en az üç çocuğu bulunan kadınlara doğum kontrol amacıyla spiral takıyor. Sağlık görevlilerinin ayrılmasının ardından köyün erkekleri, spiralin ne olduğunu anlamaya çalışırken bunun bir dinleme cihazı yani mikrofon olduğuna inanıyor. Bu yanlış anlaşılma, köyde birbirinden komik ve sıra dışı olayların yaşanmasına neden oluyor.
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ OYUNCULARI
Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
• Bülent Emrah Parlak
• Füsun Demirel
• Burcu Gönder Parlak
• Nail Kırmızıgül
• Haki Biçici
• Gülhan Tekin
• Meltem Yılmazkaya
• Osman Akça
• Ali Rıza Tanyeli
• Muhammed Cangören
• Asiye Dinçsoy
• Nursel Köse
• Derya Karadaş
• Gürsu Gür
• Nilüfer Kılıçarslan
• Ali Rıza Kubilay
• Güner Özkul
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