Esin Önder Çağlayan kimdir, Esin Önder Çağlayan - Haluk Levent olayı nedir?

Kamuoyunda adı öne çıkan iş insanı Esin Önder Çağlayan'ın hayatı ve kariyeri, internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. "Esin Önder Çağlayan kimdir?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, iş insanının mesleği, kariyer yolculuğu ve iş dünyasındaki çalışmalarına ilişkin detayları öğrenmek istiyor.

ESİN ÖNDER ÇAĞLAYAN'IN EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan'ın emniyette verdiği ifade kamuoyuna yansıdı. Çağlayan, ifadesinde uzun yıllardır tanıdığı Haluk Levent ile aralarında borç ilişkisi bulunduğunu öne sürerken, yaşanan süreç nedeniyle mağdur edildiğini iddia etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Çağlayan, soruşturma kapsamında birçok iddiayı emniyet ifadesinde anlattı. İş insanı, Haluk Levent'in kendisinden farklı dönemlerde borç para aldığını ve bu ödemelerin büyük bölümünü Levent'in yönlendirmesiyle Y.K. isimli kişinin banka hesabına gönderdiğini öne sürdü.

"BORÇLARINA KARŞILIK TAŞINMAZ DEVRİ TEKLİF ETTİ"

Çağlayan'ın ifadesine göre Haluk Levent, borçlarını ödeyemeyeceğini belirterek müteahhitlerden alacağı taşınmazları borçlarına karşılık devretmeyi teklif etti. Bu teklif üzerine Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir gayrimenkul için muvafakatname imzalandığını ifade eden Çağlayan, daha sonraki süreçte kendi adına çok sayıda taşınmaz devri gerçekleştirildiğini iddia etti.

İş insanı, söz konusu taşınmazların nasıl elde edildiğine ilişkin bilgi sahibi olmadığını, devir işlemlerinin Haluk Levent'in bilgisi doğrultusunda yürütüldüğünü ileri sürdü.

8 MİLYON DOLARLIK BORÇ İDDİASI

Emniyet ifadesinde dikkat çeken bir diğer bölüm ise milyonlarca dolarlık borç iddiası oldu. Çağlayan, Haluk Levent'in reklam anlaşmalarından doğacak alacaklarını gerekçe göstererek kendisinden yaklaşık 8 milyon dolar borç istediğini, bu paranın bir kısmını banka yoluyla, kalan kısmını ise çek olarak teslim ettiğini öne sürdü.

Daha sonra farklı bir iş insanının kefil olmasıyla yeniden yaklaşık 8 milyon dolar daha borç verdiğini iddia eden Çağlayan, bu ödemelerin de geri yapılmadığını savundu.

KRİPTO PARA PROJESİ İDDİASI

Çağlayan, ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası ölçekte faaliyet gösterecek bir kripto para platformu kuracağını söylediğini de iddia etti. Bu projenin sosyal yardım amacı taşıdığı yönünde bilgi verildiğini belirten iş insanı, projeye tam olarak inanmasa da yardım amacıyla hareket ettiğini düşünerek yaklaşık 6 milyon dolar daha gönderdiğini öne sürdü.

İfadesine göre bu ödemenin de geri yapılmadığını belirten Çağlayan, süreç içerisinde sürekli oyalandığını iddia etti.

"TOPLAMDA 70 MİLYON DOLAR GÖNDERDİM"

Esin Önder Çağlayan, Haluk Levent'in yönlendirmesiyle taşınmaz devirleri sırasında oluştuğu belirtilen ödeme farklarını kapatmak amacıyla da çeşitli tarihlerde para gönderdiğini öne sürdü. İş insanı, bu kapsamda parça parça yaklaşık 70 milyon dolar gönderdiğini, buna karşılık ekspertiz değeri yaklaşık 35 milyon dolar olan 68 taşınmazın kendi üzerine devredildiğini iddia etti.

Çağlayan, söz konusu taşınmazların halen kendi adına kayıtlı olduğunu ve üçüncü kişilere devredilmediğini ifade etti.

BAŞARAN HOLDİNG İLE BAĞLANTISI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinde Başaran Holding ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını da dile getiren Çağlayan, taşınmazların holdinge ait olduğunu bilmediğini öne sürdü. Taşınmazları yalnızca Haluk Levent'ten olan alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla devraldığını savunan iş insanı, şirket veya yetkilileriyle herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti.

"HALUK LEVENT'TEN ŞİKAYETÇİYİM"

Esin Önder Çağlayan, yaşanan süreçte mağdur edildiğini öne sürerek Haluk Levent hakkında şikâyetçi olduğunu açıkladı. İfadesinde, "Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım. Haluk Levent'ten şikayetçiyim." ifadelerini kullanan Çağlayan, ayrıca taşınmazlarla bağlantılı çeklerin kimlere ciro edildiğinin araştırılmasını talep etti.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, dosyada yer alan iddialarla ilgili soruşturmanın yetkili makamlar tarafından sürdürüldüğü belirtildi. Haluk Levent ve ilgili diğer tarafların konuya ilişkin açıklamaları ve yargı sürecinin sonucu, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.