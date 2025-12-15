Esin Bahat gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Esin Bahat neden gözaltına alındı?

Manifest grubunun konserleri sonrası sosyal medyada Esin Bahat ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Acaba Esin Bahat gözaltına mı alındı, yoksa yaşanan gelişmeler başka bir boyut mu taşıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ESİN BAHAT GÖZALTINA MI ALINDI?

Manifest grubu üyesi Esin Bahat, Küçükçiftlik Park'taki konser sırasında yaşanan sahne performansları nedeniyle açılan dava kapsamında gündemde yer aldı. Mahkeme kararları ve adli süreçler sonrasında Esin Bahat'ın gözaltına alınıp alınmadığı kamuoyunda merak konusu oldu.

ESİN BAHAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Esin Bahat ve diğer grup üyeleri, konser sırasında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla yargılandı. Sahne kıyafetleri ve performansları nedeniyle başlatılan soruşturma, Esin Bahat'ın adının sıkça anılmasına yol açtı.

ESİN BAHAT'A HAPİS CEZASI MI VERİLDİ?

Mahkeme, Manifest grubu üyelerine ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verdi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Esin Bahat da bu karardan etkilenen isimler arasında yer alıyor.

HANGİ MANİFEST KIZLARI CEZA ALACAK?

Manifest grubunun Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan üyeleri, mahkeme tarafından verilen hapis cezasıyla gündeme geldi. Bu karar, grubun tüm üyelerinin yargı süreci boyunca yakından takip edilmesine neden oldu.