Haberler

Esin Bahat gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Esin Bahat neden gözaltına alındı?

Esin Bahat gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Esin Bahat neden gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manifest grubunun sahne performansları ve konser görüntüleri sonrası Esin Bahat'ın adı tekrar gündeme geldi. Peki, Esin Bahat gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Esin Bahat neden gözaltına alındı?

Manifest grubunun konserleri sonrası sosyal medyada Esin Bahat ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Acaba Esin Bahat gözaltına mı alındı, yoksa yaşanan gelişmeler başka bir boyut mu taşıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ESİN BAHAT GÖZALTINA MI ALINDI?

Manifest grubu üyesi Esin Bahat, Küçükçiftlik Park'taki konser sırasında yaşanan sahne performansları nedeniyle açılan dava kapsamında gündemde yer aldı. Mahkeme kararları ve adli süreçler sonrasında Esin Bahat'ın gözaltına alınıp alınmadığı kamuoyunda merak konusu oldu.

Esin Bahat gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Esin Bahat neden gözaltına alındı?

ESİN BAHAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Esin Bahat ve diğer grup üyeleri, konser sırasında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla yargılandı. Sahne kıyafetleri ve performansları nedeniyle başlatılan soruşturma, Esin Bahat'ın adının sıkça anılmasına yol açtı.

ESİN BAHAT'A HAPİS CEZASI MI VERİLDİ?

Mahkeme, Manifest grubu üyelerine ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verdi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Esin Bahat da bu karardan etkilenen isimler arasında yer alıyor.

Esin Bahat gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Esin Bahat neden gözaltına alındı?

HANGİ MANİFEST KIZLARI CEZA ALACAK?

Manifest grubunun Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan üyeleri, mahkeme tarafından verilen hapis cezasıyla gündeme geldi. Bu karar, grubun tüm üyelerinin yargı süreci boyunca yakından takip edilmesine neden oldu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
12 yaşındaki çocuk okul çıkışında bıçaklandı

Okuldan çıkan 12 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatıp kaçtılar
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
title