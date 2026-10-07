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Esenyurt'ta hangi lisede kavga çıktı? Son dakika! Esenyurt lise kavga olayı nedir, ölü, yaralı var mı?

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Esenyurt'ta hangi lisede kavga çıktı? Son dakika! Esenyurt lise kavga olayı nedir, ölü, yaralı var mı?
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Esenyurt'ta lise öğrencileri arasında yaşanan kavga, son dakika gelişmesi olarak gündeme geldi. Olayın ardından “Esenyurt'ta hangi lisede kavga çıktı?”, “Esenyurt lise kavga olayı nedir?” ve “Kavgada ölü ya da yaralı var mı?” soruları araştırılmaya başlandı. Olayın yaşandığı okul ve kavgaya ilişkin detaylar merak ediliyor.

İstanbul Esenyurt'ta bir lisede yaşandığı öne sürülen kavga, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekti. Sosyal medyada gündeme gelen olayın ardından Esenyurt'ta hangi lisede kavga çıktığı, kavganın neden yaşandığı ve olayda ölü ya da yaralı olup olmadığı merak konusu oldu. Esenyurt lise kavga olayına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ESENYURT SON DAKİKA

Esenyurt'ta bir lisede aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüştü. A.Ç. (16), 15 ve 14 yaşındaki 2 öğrenciyi bıçakla yaralarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. A.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OLAY NEDİR?

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir lisede, aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında tartışma çıktı. Bugün yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. (16), A.E.A. (15) ve E.E.A.'yı (14) bıçakla yaraladı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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