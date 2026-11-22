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Erzurumspor FK - Göztepe maçı 0-1 bitti. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım 2026 Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe, 70. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle kazandı. İlk yarı 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Göztepe 18, Erzurumspor 14 puana ulaştı.

ERZURUMSPOR GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç Göztepe'nin 1-0 galibiyetiyle bitti. Anadolu Ajansı'nın maç raporuna göre karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetti. Ev sahibi Erzurumspor, oyunun büyük bölümünde gol arasa da Göztepe kalecisi Arda Özçimen'i geçemedi.

GÖZTEPE'NİN GOLÜNÜ KİM ATTI?

Golü Efkan Bekiroğlu attı. 69. dakikada Antunes'in yerine oyuna giren Bekiroğlu, bir dakika sonra sahneye çıktı: Arda Okan Kurtulan sağ kanattan ortaladı, Juan'ın sol ayakla vurduğu top arka direğe gitti ve Bekiroğlu topu çizginin önünden ağlara gönderdi.

İPTAL EDİLEN GOL NEDEN VERİLMEDİ?

Göztepe 45+1. dakikada Sonko ile topu filelere gönderdi, ancak hakem Alper Akarsu VAR uyarısıyla monitöre gitti. İnceleme sonunda Armstrong'un pozisyondan önce Mustafa Yumlu'yu ittiğine karar verildi, gol iptal edildi ve Erzurumspor lehine serbest vuruş çalındı.

MAÇTA BAŞKA NELER OLDU?

Arda Özçimen 6. dakikada Rodriguez'in, 28. ve 57. dakikalarda Diabate'nin şutlarını çıkardı. 57. dakikadaki pozisyonda Diabate kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Erzurumspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran da 85. dakikada Armstrong'un karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermedi. Maçta Göztepe'den Arda Okan Kurtulan (9.), Erzurumspor'dan Kerk (43.) ve Cardoso (89.) sarı kart gördü.

PUAN DURUMUNDA NE DEĞİŞTİ?

Göztepe bu galibiyetle puanını 18'e çıkardı ve deplasmanda üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Erzurumspor ise 14 puanda kaldı.

SIRADA HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.