Erzurum okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

3 Şubat Salı günü Erzurum'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Erzurum okullar tatil mi?" ve " Erzurum'da bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

ERZURUM

3 Şubat Salı Erzurum'da Salı günü kar sağanakları bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 1°C, gece ise -5°C dolaylarında seyredecek.

4 Şubat Çarşamba Kar yağışının devam edeceği Erzurum'da dondurucu soğuklar etkisini artırıyor. Gündüz sıcaklığı -3°C'ye gerilerken, gece sıcaklığının -11°C olması tahmin ediliyor.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü yağışın kesilmesiyle yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Termometreler gündüz -6°C, gece ise Sibirya soğuklarını aratmayan -13°C seviyelerini gösterecek.

6 Şubat Cuma Haftanın son iş gününde Erzurum genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların gündüz -5°C, gece -12°C civarında olması bekleniyor.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.