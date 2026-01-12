Haberler

Erzurum okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Erzurum'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle öğrenciler ve veliler "Erzurum okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Erzurum'da okul yok mu?" sorularına yanıt arıyor. Erzurum Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı olası açıklama yakından takip edilirken, kent genelinde eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

13 Ocak Salı günü Erzurum'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Erzurum okullar tatil mi?" ve " Erzurum'da bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

Erzurum'da Kar Yağışı ve Dondurucu Soğuk: Sıcaklık -20 Dereceye Kadar Düşecek

Erzurum'da kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren kent genelinde aralıksız kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığı -3 ile -2 derece arasında seyredecek. Rüzgârın zaman zaman 30 km/saatin üzerine çıkması, hissedilen sıcaklığın -6 dereceye kadar düşmesine neden olacak.

Salı günü gece yarısından itibaren kar yağışı etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -4 dereceye kadar inerken, gün içinde de kar yağışı aralıklarla devam edecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında seyretse de, öğleden sonra yeniden sert bir düşüş yaşanacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -8, gece saatlerinde ise -9 dereceye kadar gerileyecek. Hissedilen sıcaklıkların -13 dereceyi bulması bekleniyor.

5 günlük hava tahminine göre Erzurum'da sert ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek.

• Salı günü kar yağışlı hava ile sıcaklık -4 ile 0 derece arasında olacak.

• Çarşamba günü kar yağışı yerini çok soğuk havaya bırakacak, sıcaklık -11 ile -9 derece aralığında seyredecek.

• Perşembe günü en düşük sıcaklık -20 dereceye kadar düşecek.

• Cuma günü sıcaklık -17 ile -4 derece,

• Cumartesi günü ise -15 ile -3 derece arasında olacak.

Yetkililer, Erzurum ve çevresinde özellikle gece saatlerinde şiddetli don, buzlanma ve tipi riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
