Erzincan okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

"Erzincan okullar tatil mi?" sorusu, 11 Şubat Çarşamba günü için kent genelinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sonrası Erzincan Valiliği'nin kar tatili kararı alıp almayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler son dakika açıklamalarını araştırıyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Erzincan'da bugün yağışlı ve bulutlu bir hava hakim olurken, kar ile karışık yağmur ara ara etkili olacak. Rüzgar hafif esecek ve sıcaklıklar yaklaşık 2–8 °C bandında seyredecek. Yarın da bulutluluk devam edecek, yağışlı sistem özellikle akşam saatlerinde karla karışık yağmura dönüşebilir. Üçüncü günde yine yağışlı ve kapalı hava tahmin ediliyor; sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde kalacak. Dördüncü gün için bulutlu ancak yağış ihtimali halen sürüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar genellikle 2–9 °C aralığında olacak.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.