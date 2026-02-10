Haberler

Erzincan okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Erzincan okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Erzincan okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Erzincan'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Erzincan Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklaması yakından takip edilirken, gözler resmi duyurulara çevrildi.

"Erzincan okullar tatil mi?" sorusu, 11 Şubat Çarşamba günü için kent genelinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sonrası Erzincan Valiliği'nin kar tatili kararı alıp almayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler son dakika açıklamalarını araştırıyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Erzincan'da bugün yağışlı ve bulutlu bir hava hakim olurken, kar ile karışık yağmur ara ara etkili olacak. Rüzgar hafif esecek ve sıcaklıklar yaklaşık 2–8 °C bandında seyredecek. Yarın da bulutluluk devam edecek, yağışlı sistem özellikle akşam saatlerinde karla karışık yağmura dönüşebilir. Üçüncü günde yine yağışlı ve kapalı hava tahmin ediliyor; sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde kalacak. Dördüncü gün için bulutlu ancak yağış ihtimali halen sürüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar genellikle 2–9 °C aralığında olacak.

Erzincan okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu CHP'li büyükşehir belediye başkanı için 44 yıl hapis talebi
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler

Küçücük çocuğu ağaca bağladılar! Sonra yaşananlar daha beter
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak

Rakam bile verdi! Bu iddia doğruysa ABD'de yer yerinden oynar
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

Yan yana duruyorlardı, çekici birini seçti! Nedenine tepki yağdı
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak

Rakam bile verdi! Bu iddia doğruysa ABD'de yer yerinden oynar
Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı

Son yolculuğuna davul ve zurna ile uğurlandı! Nedeni kahretti
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı

Kıyafeti nedeniyle hedef alınan başkanı en çok üzen cümle