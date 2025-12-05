Haberler

Ersen Dikmen kimdir? Mert Hakan adına bahis oynayan Ersen Dikmen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ersen Dikmen kimdir? Mert Hakan adına bahis oynayan Ersen Dikmen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın hesabıyla ilgili bahis operasyonu sonrası adı öne çıkan Ersen Dikmen, kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Peki, Ersen Dikmen kimdir? Mert Hakan adına bahis oynayan Ersen Dikmen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bahis operasyonu kapsamında Mert Hakan Yandaş'ın hesabından bahis oynandığı iddiasıyla gündeme gelen Ersen Dikmen, merak konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası adı sıkça anılan Dikmen'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve hangi işle meşgul olduğu soruları gündeme geldi. İşte konuyla ilgili bilinen ve merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERSEN DİKMEN KİMDİR?

Ersen Dikmen, 5 Aralık 2025 Cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biridir. Operasyon kapsamında, başkasının hesabından bahis oynadığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş ile bağlantılı olarak gündeme gelmiştir.

Ersen Dikmen kimdir? Mert Hakan adına bahis oynayan Ersen Dikmen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

ERSEN DİKMEN KAÇ YAŞINDA?

Henüz yaşına dair resmi bir bilgi paylaşılmamıştır.

ERSEN DİKMEN NERELİ?

Henüz memleketi veya doğum yeri hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

ERSEN DİKMEN NE İŞ YAPIYOR?

Ersen Dikmen'in mesleği veya çalıştığı sektör hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

