Ersay Üner gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Ersay Üner kimdir, kaç yaşında, nereli?

2026 yılının Nisan ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma, kamuoyunda tanınan isimleri kapsayan gözaltı ve arama işlemleri ile gündeme geldi. Bu operasyonun dikkat çeken isimlerinden biri de Türk pop müziğinin önemli şarkıcı, besteci ve söz yazarı Ersay Üner oldu. Peki, Ersay Üner neden gözaltına alındı? Ersay Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ERSAY ÜNER GÖZALTINA MI ALINDI?

7 Nisan 2026 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunca bilinen bazı isimlere eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında Ersay Üner’in de gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Operasyonda yer alan diğer isimler şunlardır: Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan.

ERSAY ÜNER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre, soruşturma Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçları kapsamında yürütülüyor.

Elde edilen deliller ve gelen ihbarlar neticesinde, şüphelilerin bu suçlara iştirak ettikleri tespit edildi ve Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda gözaltı ve arama işlemleri icra edildi. Soruşturma süreci titizlikle devam etmektedir.

ERSAY ÜNER KİMDİR?

Ersay Üner, 7 Ekim 1978’de Konya’da doğmuş bir Türk pop müzik şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve bestecidir. Müzisyen bir babanın memur olarak çalıştığı düğün salonunda müzikle tanıştı.

2000’li yıllarda Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla tanındı. Kendi eserlerinin yanı sıra Nâlân, Ebru Gündeş, Ziynet Sali ve Sibel Tüzün gibi sanatçılara da şarkılar verdi.

ERSAY ÜNER KAÇ YAŞINDA?

Ersay Üner, 7 Ekim 1978 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

ERSAY ÜNER NERELİ?

Ersay Üner, Konya doğumludur ve müzik kariyerine burada başlamıştır.

ERSAY ÜNER’İN ŞARKILARI

Ersay Üner’in imza attığı şarkılar şunlardır:

Afedersin

Bebek

Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor

Mucize

Tatil

Unuttum

Nâlân – Gücüm Yetmez

Ebru Gündeş – Söyleyin

Kızıl Mavi

Ziynet Sali – Hava Hoş

Sibel Tüzün – Yaz Aşkı

ERSAY ÜNER’İN ALBÜMLERİ VE SİNGLE’LARI

Albümler:

Nokta (2019)

Single’lar:

Yürüdüm (2015)

Tatlım Tatlım (Orijinal Film Müziği) (2017)

Tatlım Tatlım (Bayraşa Remix) (2017)

İki Aşık (2017)

Seni Soruyorlar (2021)